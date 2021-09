Hoe stop je een Ajax met een doelsaldo van 27-1? ‘Speler over de boarding’

Zaterdag, 25 september 2021 om 13:45 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 14:01

Ajax heeft na zes Eredivisie-wedstrijden liefst 27 doelpunten voor en maar 1 doelpunt tegen. Als alle officiële duels van dit seizoen worden meegerekend, zijn de doelcijfers ook indrukwekkend: 32 voor en 6 tegen. Hedwiges Maduro wijst erop dat de kracht van Ajax is dat het team van Erik ten Hag heel veel kan variëren. “Als de tegenstander druk zet met twee spitsen, dan bouwt Ajax op met drie verdedigers. Als de tegenstander druk zet met drie spitsen, dan bouwt Ajax op met vier."

“Zo flexibel zijn ze. Ik zou altijd met drie spitsen druk zetten, dan zorg je dat je er vier van Ajax achterhoudt. Ik zou ze bestrijden op de Ajax-manier”, zo luidt de tip van Maduro bij de NOS aan de komende opponenten. “Je weet één ding bij Ajax: ze willen opbouwen. Natuurlijk kunnen ze ook de lange bal spelen, maar je moet zorgen dat je druk zet. De backs van Ajax staan heel diep, daarom moet je zorgen dat je met snelle buitenspelers speelt, als je die hebt. Direct heel compact gaan spelen. Ik zou niet direct inzakken.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Een andere oud-voetballer. José Fortes Rodriguez, is het eens met Maduro en benadrukt dat je tegen Ajax de boel niet moet dichtgooien. “Dan ga je hem toch verliezen. Maar wat wel: ieder duel er vol in. En als het even kan, dan gaat de speler over de boarding”, benadrukt de voormalig verdediger. “Je kan de tegenstander uit zijn spel brengen. Maar het moet wel realistisch blijven. Je moet geen doodschoppen uitdelen, maar zorg dat je er kort op zit. Natuurlijk helpt het als je iets feller bent.”

In de Eredivisie lopen weinig spelers meer rond die echt op het randje spelen. Dat heeft volgens Maduro met de Nederlandse voetbalcultuur te maken. “Als je zo gaat spelen, dan wordt de ploeg uitgefloten. Dat past niet in onze cultuur. We irriteren ons mateloos aan de clubs uit andere landen die het wel doen, maar je moet wel weten dat in andere delen van de wereld het heel normaal is om zo te spelen”, zegt de huidige trainer van Jong Almere City FC.

FC Groningen won zowel in 2019/20 als 2020/21 een competitieduel met Ajax en kan zaterdag voor het eerst in de clubgeschiedenis in drie opeenvolgende seizoenen een wedstrijd van de Amsterdammers winnen. Maduro is benieuwd naar het duel dat om 18.45 uur van start gaat. “Vorig jaar hebben ze twee keer in de thuiswedstrijden erg goed gespeeld tegen Ajax. Ze dwongen ze om de lange bal te spelen. Danny Buijs geeft zijn team lef. Je moet Ajax wel het gevoel geven dat het een moeilijke wedstrijd voor ze wordt. Als je dat niet doet, maak je het jezelf heel lastig.”

Fortes Rodriguez beaamt dat en benadrukt dat braaf en dapper de strijd aangaan met Ajax, zoals SC Cambuur afgelopen weekeinde, niet te doen is. De noorderlingen verlieten de hoofdstad net niet met dubbele cijfers: 9-0. "Alleen als je ze ontregelt. Dat gaat Ajax vervelend vinden. Dan ga je als voetballer andere dingen doen. (...) Buijs kan het juiste gif wel overbrengen op zijn groep. Je moet direct de toon te zetten. Het wil niet zeggen dat je de wedstrijd wint, maar je moet je niet zo laten aftroeven."