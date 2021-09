Koeman: ‘Depay voelt zich er verantwoordelijk voor, dat moet hij niet doen’

Zaterdag, 25 september 2021 om 13:23 • Daniel Cabot Kerkdijk

Ronald Koeman sluit niet uit dat Pablo Páez Gavira, beter bekend als Gavi, ook zondag in de basiself van Barcelona verschijnt. De in augustus zeventien jaar geworden middenvelder kreeg donderdagavond een basisplaats tegen Cádiz (0-0) en Koeman liet zaterdagmiddag op de persconferentie doorschemeren dat de tiener mogelijk ook tegen Levante start. “We hebben jonge voetballers die zeer goed zijn een geweldige toekomst voor zich hebben.”

“Gavi speelt wellicht morgen, want we hebben maar zeventien veldspelers”, benadrukte Koeman daags voor het thuisduel. “Op bepaalde posities hebben we teveel spelers en op andere posities bijna niemand. We hebben op dit moment een gelimiteerde selectie en Gavi heeft in zeer korte tijd laten zien dat hij een plek in dit team verdient.” Gavi debuteerde eind augustus als invaller tegen Getafe (2-1 winst) en maakte ruim twee weken later ook zijn eerste minuten in de Champions League, tegen Bayern München (0-3 verlies). In het thuisduel met Granada (1-1) was hij goed voor een assist.

Slechts vijf voetballers van Barcelona kwamen dit seizoen tot scoren: Gerard Piqué, Martin Braithwaite, Sergi Roberto, Memphis Depay en Ronald Araújo. “Er zijn spelers die efficiënt zijn in hun spel. In de laatste wedstrijd voelde Depay zich er verantwoordelijk voor dat we niet wisten te winnen”, doelde hij op het doelpuntloze gelijkspel in Zuid-Spanje. “En dat moet geen obsessie vormen. Dat moet hij niet doen. Hij moet spelen zoals hij nu speelt en proberen te scoren. We hadden vier tot vijf grote kansen. We hebben spelers nodig die meer doelpunten kunnen maken, dat is duidelijk.”

“We hebben moeite om kansen te creëren. In de voorbije tijd is Barcelona voetballers kwijtgeraakt die efficiënt waren, laten we dat niet vergeten”, benadrukte Koeman, die door blessureleed en schorsingen de nodige spelers moet missen. Dat is van invloed op de matige resultaten, stelt de Nederlander. “We hebben het over spelers die over snelheid bezitten, in één-tegen-één-situaties. En dat is voor de tegenstander moeilijk om te verdedigen. Zonder vleugelspelers hebben wij meer moeite om in het spel te komen. En daarom moeten we de vleugelverdedigers gebruiken. We zijn op zoek naar de beste oplossing.”