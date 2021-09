‘Geweldig nieuws’ voor Ronald Koeman: ‘Hij speelt maximaal vijftien minuten’

Zaterdag, 25 september 2021 om 12:44 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 13:20

Ansu Fati maakt deel uit van de wedstrijdselectie van Barcelona voor het thuisduel met Levante van zondag om 16.15 uur. De achttienjarige aanvaller stond sinds november vorig jaar aan de kant met een gecompliceerde blessure aan de knie. Fati werd liefst driemaal geopereerd en heeft nu groen licht van de medische staf gekregen.

Fati raakte op 7 november vorig jaar in de thuiswedstrijd tegen Real Betis geblesseerd aan zijn knie en had meer dan tien maanden nog voor zijn herstel. Een hard gelag voor zowel club als speler, daar hij het vorige seizoen met vijf doelpunten in tien duels uitstekend was gestart. In totaal staat de teller van de tiener op 13 doelpunten in 41 officiële duels van Barcelona.

Een opsteker voor Ronald Koeman, die zelf vanwege een schorsing niet op de bank mag zitten. Jordi Alba, Pedri, Ousmane Dembélé, Sergio Agüero en Martin Braithwaite zitten in de ziekenboeg, terwijl Frenkie de Jong geschorst is. Koeman moet derhalve beroep doen op enkele spelers van Barcelona B.

"De terugkeer van Ansu is geweldig nieuws", benadrukte Koeman zaterdag op de persconferentie. "Hij zal hooguit vijftien minuten spelen. We willen dat hij goed herstelt, we hebben geen haast en we willen hem niet overbelasten. Hopelijk kunnen we dat plan doortrekken."

"Ansu is over twee wedstrijden niet in topvorm, noch over twee weken. We moeten de speler helpen", vervolgde Koeman. "Het hangt allemaal af van zijn herstel. Samen met onze medische staf moeten we goed kijken naar zijn fysieke gesteldheid. We hebben het over een jonge voetballer die voor een geweldige kwaliteitsimpuls zorgt. Maar beetje bij beetje."