Erik ten Hag heeft nog geen plek voor fitte Davy Klaassen

Zaterdag, 25 september 2021 om 17:40 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:45

De opstelling van Ajax voor de thuiwedstrijd tegen FC Groningen is bekend. Trainer Erik ten Hag kiest zaterdagavond voor Jurriën Timber op de plek van Perr Schuurs. Timber haakte voor de wedstrijd tegen Fortuna Sittard (0-5 winst) af vanwege ziekte. Het duel in de Johan Cruijff ArenA staat onder leiding van Pol van Boekel en gaat om 18.45 uur van start.

Davy Klaassen zou zaterdagavond zijn rentree kunnen maken. De aanvallende middenvelder liep bij het Nederlands elftal een blessure op en was sindsdien afwezig, maar is weer fit. Klaassen begint op de bank, zodat Steven Berghuis opnieuw de nummer tien van Ajax is. Maarten Stekelenburg is nog altijd geblesseerd, waardoor Remko Pasveer het doel verdedigt.

Ajax won de laatste dertien thuiswedstrijden tegen FC Groningen in de Eredivisie, hield in deze reeks tien keer de nul en incasseerde in totaal slechts drie treffers. FC Groningen won zowel in 2019/20 als 2020/21 een competitieduel met Ajax en kan voor het eerst in de clubgeschiedenis in drie opeenvolgende seizoenen een wedstrijd van de Amsterdammers winnen.

Het team van Ten Hag kwam minimaal vijf keer tot scoren in elk van de laatste drie thuiswedstrijden in de Eredivisie en kan de tweede ploeg ooit worden die dat vier keer op rij doet, na PSV in 1973. Ajax wist de nul te houden in elk van de laatste vier Eredivisie-duels en kan voor het eerst sinds november 2018 in vijf opeenvolgende competitieduels op rij geen tegentreffer incasseren.

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic

Opstelling FC Groningen: Leeuwenburgh; Dankerlui, Dammers, Kasanwirjo, Sverko, Kalley; Ngonge, Suslov; El Hankouri, Strand Larsen, Abraham