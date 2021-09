De elf van PSV in de streekderby tegen Willem II: duo maakt rentree

Zaterdag, 25 september 2021 om 15:28 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:44

De opstelling van PSV voor het uitduel met Willem II is bekend. Trainer Roger Schmidt kan zaterdagmiddag in de streekderby weer beschikken over Ibrahim Sangaré en Mario Götze. Het tweetal verschijnt meteen aan het startsignaal. Het duel in het Koning Willem II Stadion staat onder leiding van Kevin Blom en gaat om 16.30 uur van start.

Sangaré (al sinds de voorgaande interlandperiode uit de roulatie) en Götze (uitgevallen tijdens de kraker tegen Feyenoord) zijn weer hersteld van hun respectievelijke blessureleed. PSV moet Noni Madueke door een lichte spierblessure missen tegen Willem II. Naar het zich laat aanzien is zijn probleem niet ernstig en sluit hij voor de interlandperiode weer aan bij de Eindhovenaren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PSV won slechts twee van de laatste zes uitwedstrijden tegen Willem II in de Eredivisie: twee remises, twee nederlagen. Eén van de zeges werd wel vorig seizoen geboekt: 0-2 in mei van dit jaar. Willem II wist in acht van de laatste elf Eredivisie-duels met PSV niet te scoren, waaronder in de laatste drie; de Tricolores zijn al 296 minuten zonder een Eredivisie-treffer tegen de Eindhovenaren.

Willem II kan voor het eerst sinds december 2019 drie keer op rij winnen in de competitie. De Tilburgers staan op vier zeges na de eerste zes Eredivisie-wedstrijden van dit seizoen. Slechts éénmaal boekte Willem II de vijfde zege van een jaargang in of voor de zevende speelronde van een Eredivisie-seizoen: in 1995/96.

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Sangaré, Van Ginkel, Doan, Götze, Gakpo; Zahavi.