‘Ajax laat in zoektocht naar nieuwe keeper oog vallen op Altay Bayindir’

Zaterdag, 25 september 2021 om 08:52 • Yanick Vos • Laatste update: 09:03

Ajax heeft een oogje op Fenerbahçe-doelman Altay Bayindir, zo meldt Fotomac zaterdag. Volgens de Turkse sportwebsite zat een delegatie van de Amsterdammers afgelopen donderdag op de tribune bij de wedstrijd tussen Fenerbahçe en Giresunspur om de 23-jarige Turkse doelman in actie te zien. Ook Engelse en Franse clubs hebben interesse in de sluitpost.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars haalde afgelopen zomer met Remko Pasveer en Jay Gorter twee nieuwe keepers naar Ajax. Pasveer (37) gaat net als Maarten Stekelenburg (39) richting het einde van zijn carrière, terwijl Gorter met zijn 21 jaar in de Keuken Kampioen Divisie wordt klaargestoomd voor het grote werk. De verwachting is dat André Onana na dit seizoen vertrekt uit Amsterdam en dus lijkt een nieuwe doelman meer dan welkom. Naar verluidt is Ajax uitgekomen bij Turks international Bayindir.

Volgens de berichtgeving zaten afgelopen donderdag twee scouts van Ajax op de tribune in Istanbul. Zij zagen Fenerbahçe de wedstrijd met 2-1 winnen door doelpunten van Ferdi Kadioglu en Mesut Özil. Bayindir stond negentig minuten onder de lat en kon vlak voor tijd de aansluitingstreffer van Souleymane Doukara niet voorkomen. Door de overwinning klom Fenerbahçe naar de vijfde plaats op de ranglijst. Het is niet ondenkbaar dat een delegatie van Ajax aanwezig was in Istanbul; aanstaande dinsdag treedt het team van trainer Erik ten Hag in de groepsfase van de Champions League aan tegen Besiktas.

Bayindir speelde in de jeugdopleiding van diverse clubs, om uiteindelijk door te breken bij Ankaragücü. In de zomer van 2019 maakte hij voor een bedrag van 1,5 miljoen euro de overstap naar Fenerbahçe. Hij veroverde een basisplaats en kwam in beeld bij de nationale ploeg van Turkije. De inmiddels ontslagen bondscoach Senol Günes haalde hem vorig jaar voor het eerst bij de selectie, liet hem eerder dit jaar debuteren in de vriendschappelijke interland tegen Azerbeidzjan (2-1 winst) en nam hem mee naar het EK. Inmiddels staat de teller op twee interlands voor Bayindir, wiens contract in Istanbul doorloopt tot medio 2023. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op veertien miljoen euro.