Pjanic speelt niet tegen Ajax; Yalçin spreekt zich uit over andere blessures

Vrijdag, 24 september 2021 om 23:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:02

Ajax hoeft dinsdag in eigen huis tegen Besiktas geen rekening te houden met Miralem Pjanic. De van Barcelona gehuurde middenvelder liep vrijdagavond tegen Altay (2-1 verlies) een spierblessure op en kan volgens zijn trainer Sergen Yalçin niet spelen in de Champions League-wedstrijd. De coach van Besiktas heeft goede hoop dat een aantal andere geblesseerden terugkeren.

Besiktas kampt momenteel met grote personele problemen en moest vrijdag op bezoek bij promovendus Altay liefst tien spelers missen. Daarvan komen er naar verwachting van Yalçin minimaal drie terug. "Michy Batshuayi en Cyle Larin kunnen de wedstrijd halen en Valentin Rosier was vandaag geschorst", aldus de oefenmeester. "Misschien kan Necip Uysal ook nog terugkeren."

Daarmee blijft de ziekenboeg bij Besiktas overvol, want Welinton, Rachid Ghezzal, Domagoj Vida, Mehmet Topal, Georges-Kevin N'Koudou en Alex Teixeira zullen de wedstrijd tegen Ajax niet halen. "We kunnen er niets aan doen, we zullen een oplossing moeten verzinnen", aldus Yalçin, die zijn ploeg vrijdagavond geveld zag worden door Leandro Kappel. De Nederlandse aanvaller van Altay produceerde in de tweede helft een doelpunt en een assist.

"Ik denk niet dat we de nederlaag verdienden", zegt Yalçin. "Het was een moeilijke wedstrijd voor mijn spelers. We hadden kunnen winnen als we de kansen hadden benut om de score te vergroten. Door individuele fouten hebben we twee doelpunten moeten incasseren. Veel spelers spelen niet op hun eigen positie. Ik zeg het niet als excuus, maar we moeten ook aan de spelers denken. Ik denk dat als we de wedstrijd tegen Ajax en Sivasspor hebben gehad, veel spelers terug zullen zijn van blessures."