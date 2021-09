Van Gaal in het Engels: ‘Nou ja, I think AZ en Ajax, do you think PSV ook?

Vrijdag, 24 september 2021 om 23:43 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:47

Louis van Gaal heeft weer de lachers op de hand gekregen met zijn beheersing van het Engels. Bij de persconferentie na de wedstrijd tussen Telstar en Jong AZ (1-0) was een journalist uit Manchester aanwezig. Hij vroeg Van Gaal hoe belangrijk het is om oog te hebben voor het voetbal op lagere niveaus, met de veranderingen in de top - de voorgestelde Super League, de plannen om iedere twee jaar een WK te organiseren - in ogenschouw.

"Ik denk dat de opleiding van voetballers altijd heel belangrijk is", reageerde Van Gaal . "De visie van de club is ook belangrijk. Hoe wil je je jongste spelers opleiden? In Engeland is het wat simpeler, omdat ze genoeg geld hebben. Deze club heeft het geld niet om een fantastische jeugdopleiding op te zetten. Dat is een groot probleem. Maar in Engeland heeft iedere club zijn eigen jeugdopleiding. De visie achter de jeugdopleiding is belangrijk."

Louis van Gaal in het Engels blijft 'another cook'. ?? "You can answer me" pic.twitter.com/WNYNkacTwG — ESPN NL (@ESPNnl) September 24, 2021

"Die zou in de club moeten zitten van beneden tot...", zei Van Gaal, die zijn arm omhoog bracht. Hij hoopte dat de journalist zijn zin zou afmaken. "Je mag antwoord geven." De journalist reageerde: "Tot het hoogste niveau, in het DNA." Van Gaal zei instemmend: "Ja, in het DNA. Dat is heel belangrijk." Hij stipt aan welke Nederlandse clubs in zijn ogen wel een goede visie op de jeugdopleiding hebben. Hij sprak over 'meerdere clubs' en noemde AZ en Ajax specifiek.

"In Nederland zijn er meerdere clubs. AZ, Ajax, en...", zei Van Gaal in het Engels, waarna hij zich richtte tot Andries Jonker en in half-Nederlands vervolgde: "Nou ja, I think AZ en Ajax, do you think more? Do you think PSV ook?" Jonker, die het trainerschap samen met Van Gaal uitvoerde tegen Jong AZ, haakte in: "Ze doen het de laatste paar jaar best goed. Gakpo..." "Ja, maar... oké, Gakpo", concludeert Van Gaal.