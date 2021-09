Van der Gijp: ‘Hij is weer 25 kilo te zwaar, het is echt geen gezicht’

Vrijdag, 24 september 2021 om 22:50 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:53

René van der Gijp vindt niet dat Ronald Koeman er goed aan heeft gedaan om zijn leven als trainer van Barcelona te laten vastleggen voor een documentaire. Momenteel wordt het tweede seizoen van Força Koeman uitgezonden door Videoland. Van der Gijp vindt niet dat de familie Koeman sympathiek overkomt in de documentaire, terwijl Johan Derksen niet snapt waarom het management van de trainer het plan in werking heeft gezet.

"Twee volwassen mannen, Ronald Koeman en Rob Jansen, komen niet tot de conclusie dat die drie afleveringen stuitend zijn", zegt Van der Gijp afkeurend in de uitzending van Veronica Inside. "Ze zijn na tien, vijftien minuten kijken niet tot de conclusie gekomen: jongens, dit gaan we niet doen. We komen uit een pandemie, mensen zijn failliet gegaan, staan met hun rug tegen de muur, we hebben een toeslagenaffaire gehad, en die trut gaat zitten huilen over een man die onder druk staat en een miljoen per maand verdient. Doe eens normaal, joh. Doe eens normaal, joh! Kom op! Dan ben je toch gek, als je dat doet?"

Bartina Koeman liet in de documentaire blijken geraakt te zijn door de emoties bij haar man.

Van der Gijp doelt op Bartina Koeman, die in de documentaire te zien is. De vrouw van Koeman vertelde dat het 'heel erg pijn' deed om te zien dat Koeman een traan liet op een moment waarop hij onder grote druk van voorzitter Joan Laporta stond. Vervolgens pinkte Bartina in het interview zelf ook een traan weg. "Kun je nagaan, wat het allemaal losmaakt. Moest die man (Laporta, red.) eens weten", zei ze. Derksen spreekt van een 'hysterisch gezin'. De analist vindt dat Jansen als zaakwaarnemer van Koeman een stokje voor de documentaire had moeten steken. De documentaire was echter juist het idee van Stefan Valk, werkzaam bij Wasserman, het managementbureau van Koeman waar ook Jansen aan verbonden is.

"Je werkt bij zo’n grote club, dan moet je dit helemaal niet willen", vindt Van der Gijp. "Je moet het misschien na je carrière doen, zoals Michael Jordan. Ik zag hem gisteren staan: hij is weer 25 kilo te zwaar, staat zich met zo'n pens en een rode kop op te winden, het is echt geen gezicht." Koeman werd in de slotfase van de wedstrijd tegen Cádiz (0-0) weggestuurd door scheidsrechter Carlos del Cerro Grande. Volgens Derksen ziet Koeman ‘eruit alsof hij erop los leeft, daar’.

Ronald Koeman was sent off ?? pic.twitter.com/fBWUFpJFVG — ESPN FC (@ESPNFC) September 23, 2021

In de voorbereiding op de wedstrijd stond een persconferentie van Koeman gepland, maar de trainer beantwoordde geen vragen van de pers. Hij verscheen voor drie minuten en las een statement voor waarin hij vroeg om steun en begrip van de fans. Van der Gijp zag het vol verbazing aan. "Het is toch een soort gekte? Daar zitten dertig journalisten om vragen te stellen en een stukje te schrijven in hun krant. Jij hebt het idee: dat gaat vandaag niet gebeuren, ik lees een stukje en ben weg. Het is radeloosheid. Het is pure zelfoverschatting."

Derksen noemt de wijze waarop Koeman op de persconferentie verscheen ‘onprofessioneel’. Van der Gijp denkt dat ook het bestuur van Barcelona zijn bedenkingen heeft bij Koeman als persoon. "Hij is geen onaardige gozer, maar ziet wel achter iedere boom een vijand. Hij is heel achterdochtig. Je maakt mij echt niet wijs dat het Barcelona alleen om de prestaties gaat. Ze vinden het ook een engerd, honderd procent." De trainer werd voor twee wedstrijden geschorst nadat hij werd weggestuurd tegen Cádiz. Ook als Koeman mag aanblijven als trainer van Barcelona, mist hij de competitiewedstrijden tegen Levante (zondag) en Atlético Madrid (volgende week zaterdag).