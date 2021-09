Frustrerend moment brengt ongelofelijke reeks van Lewandowski ten einde

Vrijdag, 24 september 2021 om 22:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:23

Bayern München heeft vrijdagavond een zorgeloze avond beleefd op bezoek bij Greuther Fürth. De ploeg van Julian Nagelsmann speelde bijna een volledige helft met een speler minder, maar kwam geen moment in de problemen: 1-3. Robert Lewandowski zal ondanks de zege met een bitter gevoel de bus instappen, want de spits van Bayern zag zijn lange doelpuntenreeks beëindigd worden. Lewandowski, die tot vrijdagavond negentien duels op rij had gescoord, dacht in de tweede helft een bal in te tikken, maar de bal werd geraakt door een verdediger: een eigen treffer dus.

Bij Greuther Fürth begonnen met Nick Viergever en Jetro Willems twee Nederlanders in de basis, terwijl Alphonso Davies bij Bayern doorschoof van de linksbackpositie naar de linkerkant van de aanval. Slechts tien minuten had der Rekordmeister nodig om de openingstreffer te maken. Een half afgeslagen lage voorzet van Davies belandde voor de voeten van Thomas Müller, die de bal rustig met links binnen schoof: 1-0. Bayern verdubbelde de voorsprong na een half uur via Joshua Kimmich, die de bal van achttien meter beheerst met binnenkant voet binnen plaatste: 2-0.

Nog in de eerste helft kreeg Bayern grote kansen op meer. Stefan Maierhofer kon namens Fürth voorkomen dat Müller de bal van dichtbij kon intikken, terwijl Lewandowski de lat raakte uit een volley. Benjamin Pavard werd vlak na rust van het veld gestuurd en bracht Bayern daarmee in ondertal. De rechtsback kreeg die straf voor een harde tackle van achteren op de voet van Jeremy Dudziak.

Ook met een man minder bleek Bayern sterker en in de 68e minuut viel de 0-3. Lewandowski dacht een vrije trap van Kimmich in te tikken, maar de bal werd uiteindelijk in eigen doel geschoten door Sebastian Griesbeck: 0-3. Greuther Fürth deed twee minuten voor tijd iets terug via Cedric Itten, die een voorzet vanaf rechts van Timothy Tillman binnen knikte: 1-3.