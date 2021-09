Van Gaal stoot Jong AZ van koppositie; emoties lopen hoog op in Den Haag

Vrijdag, 24 september 2021 om 21:59 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:14

Louis van Gaal heeft zijn wedstrijd als trainer van Telstar gewonnen. De bondscoach van Oranje, die in het kader van een inzamelingsactie voor Spieren voor Spieren eenmalig op de bank zat bij zijn oude club, won met 1-0 van Jong AZ. Daardoor is AZ de koppositie kwijtgeraakt en stijgt Telstar van de achttiende naar de vijftiende plaats. Excelsior en ADO Den Haag wonnen allebei wel en delen de koppositie met zestien punten; op basis van doelsaldo gaat Excelsior aan de leiding. ADO heeft zes minpunten gekregen, maar tekende daar beroep tegen aan.

Telstar - Jong AZ 1-0

In de negende minuut opende Telstar de score. Rashaan Fernandes betrad vanaf de linkerflank het strafschopgebied en verstuurde een voorzet naar Glynor Plet. Met het nodige geluk rondde Plet van dichtbij af, tot groot genoegen van Van Gaal. Kort na de pauze leek AZ op gelijke hoogte te komen via Robin Lathouwers, maar vanwege buitenspel werd de treffer geannuleerd. Verder werd de voorsprong van Telstar nauwelijks serieus bedreigd in de tweede helft. Telstar kwam goed weg toen een sliding van de uitgekomen keeper Ronald Koeman junior buiten het strafschopgebied op Iman Griffith geen rode kaart opleverde en Koeman haalde de daaropvolgende vrije trap van Bram Franken uit de kruising. Zodoende leed AZ de derde nederlaag van het seizoen en raakt het de koppositie kwijt.

?? Binnen 10 minuten is het al raak voor de ploeg van Louis van Gaal, Glynor Plet maakt met wat geluk de openingstreffer voor Telstar. ?? ESPN & ESPN2 #?? #TELJAZ pic.twitter.com/WCbQhmraWm — ESPN NL (@ESPNnl) September 24, 2021

De Graafschap - Jong FC Utrecht 2-2

De Graafschap was sterker in de beginfase en raakte na een half uur de lat via een kopbal van Giovanni Korte de lat. Zes minuten voor rust volgde de openingstreffer voor de thuisploeg. Joey Konings legde de bal met de borst klaar voor Rick Dekker, die vanaf de rand van het strafschopgebied doeltreffend uithaalde: 1-0. De Graafschap gaf de voorsprong vlak na rust knullig weg, toen Jeffry Fortes een voorzet van Gabriël Culhaci ongelukkig in eigen doel tikte: 1-1. De Graafschap had kunnen scoren, maar Konings kopte recht op Fabio de Keijzer en Devin Haen even later op de paal. Aan de overzijde sloeg Jong FC Utrecht toe via invaller Derensili Fernandes Sanches, die achter de defensie opdook en de bal over Hidde Jurjus heen chipte: 1-2. De Graafschap redde diep in blessuretijd een punt dankzij Philip Brittijn, die profiteerde van een doorgeschoten lange bal en die van dichtbij binnengleed: 2-2.

Excelsior - Jong PSV 3-0

Door een fraai doelpunt van Thijs Dallinga kwam Excelsior al vroeg op voorsprong. De aanvoerder scoorde met een schot van grote afstand. Na 32 minuten liet Reuven Niemeijer een grote kans op de 2-0 liggen, omdat PSV-keeper Vincent Müller nog net een hand tegen de bal kreeg. In de tweede helft dook PSV regelmatig op voor het doel van Stijn van Gassel, maar Excelsior hield de voorsprong vast en wist die vlak voor tijd uit te breiden: Dallinga besliste de wedstrijd definitief. Invaller Couhaib Driouech maakte er in de blessuretijd zelfs 3-0 van. De Rotterdammers hopen volgend seizoen na drie jaar terug te keren in de Eredivisie en staan na de overwinning op de tweede plaats, op één punt afstand van Jong Utrecht, dat sowieso niet mag promoveren.

ADO Den Haag - Roda JC Kerkrade 2-0

De emoties liepen hoog op in Den Haag, nadat Thomas Verheydt na 21 minuten de bal wegtrapte zodat een eerbetoon kon worden gebracht aan de 21-jarige Dani, een ongeneeslijk zieke supporter van ADO. De spelers van ADO droegen tijdens de warming-up al inloopshirts met daarop de tekst 'Zonder strijd geen overwinning - You’ll never walk alone'. Op het moment van het eerbetoon stond ADO met 1-0 voor door een vroeg, van richting veranderd schot van Sem Steijn. Na 26 minuten maakte Vicente Besuijen uit een scrimmage de 2-0. In de tweede helft kreeg Bryan Limbombe twee grote kansen op de 2-1, waaronder een schot op de lat. Een inzet van Besuijen namens ADO werd op de lijn weggehaald. Een behendige inzet van Dylan Vente was hetzelfde lot beschoren. Na het duel werd Dani tot man van de wedstrijd benoemd en vierden de spelers van ADO de overwinning samen met de fan.

In de 21e minuut krijgt de 21-jarige Dani een minuut lang een geweldige staande ovatie van de fans van ADO Den Haag. ?? pic.twitter.com/sIoVIUqOf7 — ESPN NL (@ESPNnl) September 24, 2021

TOP Oss - FC Volendam 2-3

Robert Mühren stuitte vroeg in de wedstrijd namens FC Volendam op een katachtige reflex van Norbert Alblas, die ook een redding in huis had na een solo van Denso Kasius. Vervolgens zagen beide ploegen een treffer afgekeurd worden, waardoor een doelpuntloze ruststand werd bereikt. Vroeg in de tweede helft werd TOP Oss-spits Joshua Sanches gelanceerd door Rick Stuy van den Herik, om de bal vervolgens in de verre hoek te plaatsen: 1-0. Volendam scoorde direct tegen via Kasius, die opnieuw een enorme solo inzette op de rechterflank en Alblas verraste met een schot bijna vanaf de achterlijn: 1-1. Korte tijd later nam TOP Oss de leiding weer over, toen FC Volendam de bal niet uit de eigen zestien kreeg bij een hoekschop. Sanches gaf vervolgens van dichtbij het beslissende zetje: 2-1. Volendam kwam voor de tweede keer terug via Ibrahim El Kadiri, die de bal na een soort flipperkast in het strafschopgebied van TOP hard tegen de touwen schoot: 2-2. Een binnengekopte hoekschop door Damon Mirani leverde Volendam ook nog de winst op: 2-3.

FC Emmen - FC Den Bosch 2-0

Na grote kansen aan weerszijden volgde halverwege de eerste helft het eerste doelpunt van de wedstrijd. Rui Mendes dribbelde vanaf de rechterflank naar binnen en waagde een schot, waar doelman Wouter van der Steen een antwoord op had. In de rebound was het echter raak via Peter van Ooijen: 1-0. Na een halfuur trof Roy Kuijpers aan de overzijde van aanzienlijke afstand de lat. In de tweede helft ontstonden meteen drie goede kansen voor Emmen, dat zichzelf na een uur beloonde: uit de draai zorgde Azzeddine Toufiqui voor de 2-0. Preben Stiers dacht in de slotfase de aansluitingstreffer te maken, maar vanwege buitenspel werd zijn treffer afgekeurd. Even daarna werd een doelpunt van de bezoekers afgekeurd door hands.

VVV-Venlo - Helmond Sport 1-0

De beste kansen in de eerste helft waren voor VVV-Venlo, dat via Kristopher Da Graça de lat raakte uit een kopbal. Ook Brian Koglin en Yahcuroo Roemer kregen grote mogelijkheden om te scoren, maar de VVV'ers schoten beiden op Mike Havekotte. Op slag van rust schoot Levi Smans na terugleggen van Roemer over het doel van Helmond. In de negentigste minuut zetten de Venlonaren het veldoverwicht om in een winnend doelpunt, toen Wassim Essanoussi de bal van afstand binnen schoot: 1-0.

FC Eindhoven - NAC Breda 2-0

Een daverende start leverde Eindhoven een vroege marge van twee doelpunten op. Met een fantastische knal nam Enrico Hernández in de negende minuut de 1-0 voor zijn rekening; drie minuten later kopte Joey Sleegers de 2-0 binnen na een afgemeten voorzet van Barnabás Rácz. Sleegers liet een goede kans op de 3-0 liggen na de pauze, maar Eindhoven kwam ook goed weg toen Boris van Schuppen aan de andere kant op de paal schoot. NAC was op zoek naar de aansluitingstreffer en drukte Eindhoven terug. Nigel Bertrams voorkwam dat Ralf Seuntjens er 2-1 van maakte en ook in de vijf minuten durende blessuretijd wisten de bezoekers niet te scoren.

Almere City - FC Dordrecht 2-2

Ondanks een veldoverwicht van Almere City sloeg Dordrecht als eerste toe Yanmar Stadion. In de dertiende minuut verstuurde Mauro Savastano een voorzet, kopte Stijn Meijer de bal terug en schoot Nikolas Agrafiotis raak. Tien minuten voor de pauze verdubbelden de bezoekers de voorsprong. Savastano dook plots op voor doelman Michael Woud en maakte geen fout. Door geklungel van Jop van der Avert in de defensie kon Bradly van Hoeven vlak voor de pauze nog voor de 1-2 zorgen. De 2-2 volgde halverwege de tweede helft, toen een vrijstaande Jonas Arweiler raak schoot.