Nederlander Leandro Kappel pijnigt Besiktas; ook Pjanic haakt af

Vrijdag, 24 september 2021 om 20:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:59

Besiktas heeft vrijdagavond op bezoek bij promovendus Altay verloren. De ploeg van Sergen Yalcin moest liefst tien spelers missen en kon een 2-1 nederlaag niet voorkomen. Die werd ingeleid door de Nederlandse aanvaller Leandro Kappel, die in eigen land het hoogst bij Jong FC Volendam speelde en in de tweede helft de gelijkmaker maakte. Kappel gaf de assist bij de winnende goal. Tot overmaat van ramp verloor Besiktas in de eerste helft ook nog Miralem Pjanic met een ogenschijnlijke spierblessure. Dinsdag spelen Kara Kartallar in de Champions League thuis tegen Ajax.

Het zwaar gehavende Besiktas moest het vrijdag stellen zonder de geblesseerde Welinton, Rachid Ghezzal, Michy Batshuayi, Domagoj Vida, Necip Uysal, Mehmet Topal, Georges-Kevin N'Koudou en Alex Teixeira. Valentin Rosier was bovendien geschorst vanwege zijn rode kaart tegen Adana Demirspor (3-3) afgelopen dinsdag. Basisplaatsen waren er onder meer voor de van Barcelona gehuurde Pjanic en voormalig Feyenoord-huurling Oguzhan Özyakup.

Besiktas begon sterk en kreeg in de openingsfase een goede schietkans voor Josef, die een afgeslagen bal oppikte en vanbinnen het strafschopgebied op de voeten van keeper Mateusz Lis vuurde. Aam de overzijde dacht Kappel een voorzet vanaf links binnen te tikken, maar Mert Günok redde stijlvol. Besiktas kreeg de bal vervolgens daadwerkelijk tegen de touwen, maar Kenan Karaman, die scoorde uit een hoekschop, bleek de bal met de hand te hebben binnen gewerkt en werd teruggefloten door de VAR.

Twee minuten na rust kreeg Besiktas de voorsprong in de schoot geworpen. Een terugspeelbal van Eric Björkander richting zijn keeper werd onderschept door Güven Yalcin, die de bal even meenam en vervolgens met links in de onderhoek schoof: 0-1. Karaman werd even later in meerdere instanties ternauwernood van de 0-2 weerhouden. Besiktas-back Fabrice N'Sakala verloor de bal even later bij de zijlijn en stuurde onbedoeld Daouda Karamoko Bamba weg. De spits van Altay legde vanaf de achterlijn terug naar de inglijdende Kappel: 1-1. Het werd twee minuten voor tijd nog erger voor Besiktas, toen Daouda Karamoko Bamba in het strafschopgebied een diepe hoge pass van Kappel kon controleren. De spits van Altay schoot de bal tussen de benen van Günok door: 2-1.