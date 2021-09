Ronald Koeman twee duels geschorst; beroep Frenkie de Jong afgewezen

Vrijdag, 24 september 2021 om 18:35 • Dominic Mostert

Ronald Koeman is voor twee wedstrijden geschorst door de Spaanse voetbalbond RFEF. De trainer van Barcelona werd donderdagavond in de competitiewedstrijd tegen Cádiz (0-0) naar de tribune werd gestuurd vanwege aanmerkingen op de arbitrage, die onder leiding stond van Carlos del Cerro Grande. Als Koeman mag aanblijven als trainer van Barcelona, mist hij de competitiewedstrijden tegen Levante (zondag) en Atlético Madrid (volgende week zaterdag).

De scheidsrechter schreef in zijn wedstrijdverslag dat Koeman 'luidruchtig' protest aantekende bij de vierde official 'met zijn armen omhoog', en dat de trainer de technische zone verliep en riep: "Hey! De scheidsrechter moet fluiten! De scheidsrechter moet fluiten!" Koeman was eerder in de wedstrijd al door de vierde official gewaarschuwd dat hij zijn aanhoudende kritiek op de wedstrijdleiding moest stoppen.

Ronald Koeman was sent off ?? pic.twitter.com/fBWUFpJFVG — ESPN FC (@ESPNFC) September 23, 2021

Zelf was Koeman het oneens met zijn rode kaart, gaf hij na afloop aan. "Ik kreeg mijn rode kaart niet vanwege een discussie met de scheidsrechter. Het enige wat ik zei tegen de vierde official was dat de wedstrijd even stilgelegd moest worden omdat ik een tweede bal op het veld zag liggen. Dat zag iedereen. In dit land krijg je rood om niks", zei de trainer. In het veld kreeg Frenkie de Jong een rode kaart na tweemaal geel.

Barcelona maakte vrijdag bekend beroep aan te tekenen tegen de rode prent voor De Jong. De club was het ook niet eens met de gele kaart van Sergio Busquets in blessuretijd en ging ook hiertegen in beroep. Beide beroepen zijn echter afgewezen door de RFEF. De Jong kreeg zijn eerste gele kaart in de 61ste minuut vanwege een zwaaiende arm in het gelaat van Cádiz-middenvelder Alberto Perea. Enkele minuten later vond de scheidsrechter een actie van De Jong geel waard waarbij Alfonso Espino naar de grond ging in een duel om de bal. Daardoor is hij tegen Levante geschorst. Busquets kreeg geel omdat hij een tweede bal in het veld schopte in de 96ste minuut.