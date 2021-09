Erik ten Hag: ‘Het zit in het DNA van Ajax om gemakzuchtig te worden’

Vrijdag, 24 september 2021 om 18:14 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:23

Ajax mag dan ongeslagen bovenaan staan in de Eredivisie en met een ruime zege zijn begonnen aan de Champions League, volgens Erik ten Hag is er nog voldoende te verbeteren in Amsterdam. De trainer van de hoofdstedelingen wijst onder meer op het gevaar om gemakzuchtig te worden, iets waarover Ryan Gravenberch na de zege bij Fortuna Sittard (0-5) ook sprak.

Ten Hag wordt op de persconferentie gevraagd wat er nog beter kan bij Ajax. "Heb je een uurtje?", aldus de coach. "Er zijn zoveel zaken waar wij op dit moment nog aan moeten werken. Wij leggen de lat ook hoog, dus er zijn zaken genoeg. Om het maar even in perspectief te plaatsen: nog geen vier weken geleden zaten we in Enschede en toen deugde er allemaal niks van", doelt hij op het 1-1 gelijkspel bij FC Twente. "En nu schijnt het hallelujah te zijn. Wij moeten op heel veel zaken die verbetering zien te bewerkstelligen."

Gravenberch sprak dinsdagavond na de zege in Sittard over de inspanning die het kost om scherp te blijven. "Soms heb ik daar wel moeite mee, eerlijk gezegd", aldus de middenvelder tegenover ESPN. "Als we zo snel op voorsprong komen, vind ik het moeilijk om die focus nog te behouden." Ook Ten Hag heeft dat gehoord. "Daar heb je dus al zo’n punt van verbetering. Het is te prijzen dat Ryan zich er bewust van is, maar het moet dus echt beter om de stap te maken naar internationaal topvoetbal."

Ten Hag wordt verder gevraagd of zijn spelersgroep de neiging heeft om scherpte te verliezen. "Het zit in het DNA van Ajax om gemakzuchtig te worden", zegt hij opvallend genoeg. "Dat moeten we in de opleiding al uitbannen, maar ook in ons team moeten we ervoor waken en het niet toestaan. Gelukkig heb ik een aantal routiniers die dat haarfijn aanvoelen, ermee bezig zijn, de jongeren daarin meenemen, coachen en eisend zijn. "