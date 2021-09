Erik ten Hag vindt Remko Pasveer op een na beste keeper van de Eredivisie

Vrijdag, 24 september 2021 om 17:38 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:43

Met Maarten Stekelenburg en Remko Pasveer beschikt Ajax over de twee beste keepers van de Eredivisie, vindt Erik ten Hag. De trainer kan al enkele weken geen beroep doen op Stekelenburg, die ook zaterdagavond tegen FC Groningen ontbreekt vanwege een liesblessure. Zijn vervanger Remko Pasveer maakt vooralsnog een wisselvallige indruk onder de lat bij Ajax.

"Je ziet dat hij zich moet aanpassen en dat is ook logisch", stelt Ten Hag vrijdagmiddag op de persconferentie. "Hij was vorig jaar na Stekelenburg de beste keeper in de Eredivisie. Dat vind ik nog steeds. Maar hij moet wel op een hoger niveau gaan acteren. Die stap zal hij moeten zetten." Ten Hag ziet dat Pasveer die opdracht serieus neemt en progressie boekt. "Maar, zoals je weet, zijn we allemaal ongeduldig. We willen het heel snel. Het is een fantastisch mooie uitdaging voor hem om die stap te zetten. We hebben er alle vertrouwen in dat hij dat gaat doen."

Volgens Ten Hag is Pasveer, ondanks zijn leeftijd (37 jaar), zeker in staat om zich verder te ontwikkelen. "Jazeker, dat heeft niets met leeftijd te maken. Hij moet vooral sneller situaties doorzien. Hij komt ook in een nieuwe ploeg, waarin hij de spelers moet leren kennen en hun specifieke kwaliteiten. Het samenspel met de laatste linie is ontzettend van belang." Pasveer zag er vorige week woensdag niet goed uit bij het enige tegendoelpunt van Ajax tegen Sporting Portugal (1-5 zege), maar bereidde met een lange bal op Antony wel de 0-2 voor.

"Dat was fantastisch. Dat is een van zijn heel grote kwaliteiten", zegt Ten Hag over de pass van Pasveer in Lissabon. De doelman had het hoge drukzetten van de Portugezen met Antony voor de wedstrijd besproken en wist dat er ruimte achter verdediging van de tegenstander kwam, verklaarde hij maandag in gesprek met Ajax TV. "Ik zei tegen Antony: ‘Ga maar lopen.’ Het pakte allemaal goed uit. Een fantastische aanname van hem en Haller kon vervolgens binnenschuiven."