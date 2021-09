FIFA 22: Eredivisie heeft nieuwe beste speler na duikeling en verdwijning

Zaterdag, 25 september 2021 om 07:30

De release van FIFA 22 nadert en dus onthult EA Sports de ratings van de spelers, zo ook die uit de Eredivisie. Dusan Tadic is door de spelontwikkelaar gekozen tot beste speler uit de Nederlandse competitie. De Servische aanvoerder van Ajax heeft een overall rating van 84. De Amsterdammers zijn hofleverancier van de top tien beste Eredivisie-spelers in FIFA 22.

Drie van de vier best beoordeelde spelers in FIFA 22 spelen bij Ajax. Tadic wordt gevolgd door Daley Blind en Nicolás Tagliafico (82). Ook PSV-middenvelder Mario Götze heeft een overall rating van 82. Vorig jaar waren André Onana en Tagliafico met een beoordeling van 84 nog de beste Eredivisie-spelers. Door zijn dopingschorsing zit Onana niet in het spel, terwijl Tagliafico een lagere rating heeft.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax-aankoop Steven Berghuis is met een rating van 81 de nummer vijf uit de Eredivisie. De Oranje-international blijft Noussair Mazraoui, Sébastien Haller, Eran Zahavi en Philipp Max (80) nipt voor. Hun rating is iets hoger dan die van David Neres, Davy Klaassen, Lisandro Martínez, Antony, Owen Wijndal en Marcos Senesi (79). De twee laatstgenoemden zijn met die rating de beste spelers van respectievelijk AZ en Feyenoord.

De beste Eredivisie-spelers in FIFA 22