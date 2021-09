‘Gianluigi Donnarumma is nu al ongelukkig bij Paris Saint-Germain’

Vrijdag, 24 september 2021 om 17:09 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:22

Gianluigi Donnarumma voelt zich niet gelukkig bij Paris Saint-Germain, zo melden Corriere della Sera en La Gazzetta dello Sport vrijdag. De doelman kwam in de zomer transfervrij over van AC Milan, in de veronderstelling eerste keus te worden in Parijs. Tot dusver stond hij echter in slechts twee van de zeven competitiewedstrijden onder de lat. Een vroegtijdig vertrek bij PSG is volgens de berichtgeving een serieuze optie.

Juventus zou kunnen terugkeren voor de doelman, speculeren de kranten. In de zomer besloot de topclub uit Turijn om geen werk te maken van de komst van Donnarumma. Juventus slaagde er immers niet in om Wojciech Szczesny, die zeven miljoen euro per jaar verdient, te verkopen. "We wilden niet twee topkeepers in de ploeg hebben", verklaarde clubdirecteur Federico Cherubini enkele weken geleden. De situatie zou kunnen veranderen nu duidelijk is dat Donnarumma ongelukkig is bij zijn nieuwe club. Juventus overweegt in de zomer een nieuwe poging te wagen voor de 22-jarige sluitpost.

Donnarumma was in Milaan een onbetwiste basisspeler, maar heeft in Parijs te maken met concurrentie van Keylor Navas. Vooralsnog kreeg Navas de voorkeur in vijf van de zeven competitieduels én in de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge. In de duels met Clermont (4-0 zege) en Olympique Lyon (2-1 zege) stond Donnarumma onder de lat. Tegen Lyon werd de doelman in de korte hoek afgetroefd door Lucas Paquetá, waardoor PSG op achterstand kwam. Het moment maakte de keuze voor Mauricio Pochettino makkelijker om Navas weer te laten keepen tegen FC Metz (1-2 zege).

Het doelpunt van Lucas Paquetá tegen Paris Saint-Germain is te zien vanaf minuut 0:33.

Na het EK werd Donnarumma nog verkozen tot Speler van het Toernooi, mede doordat hij penalty's keerde in de strafschoppenreeksen tegen Spanje (halve finale) en Engeland (finale). Vervolgens maakte de cliënt van Mino Raiola transfervrij de overstap naar PSG, net als Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum en Lionel Messi. Momenteel ontbreken Ramos en Messi door blessures. Wijnaldum wisselt tussen de bank en de basisopstelling van Pochettino. PSG speelt zaterdagavond thuis tegen Montpellier en dinsdagavond tegen Manchester City in de Champions League.