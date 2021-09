Antony debuteert in selectie Brazilië: ‘Hij heeft er keihard voor gewerkt’

Antony is door bondscoach Tite voor de eerste keer opgeroepen voor de nationale ploeg van Brazilië. De aanvaller van Ajax speelde al wel voor Brazilië Onder-23 en het Olympisch elftal, waarmee hij goud pakte in Tokio, maar kan nu dus ook zijn debuut maken voor de A-selectie. Op 8 oktober kan Antony officieel debuteren, als Brazilië het in de WK-kwalificatie opneemt tegen Venezuela.

Antony keerde bij Ajax aanvankelijk met een rol als reservespeler terug na zijn deelname aan de Olympische spelen in Japan, maar wist zich snel terug te knokken in het elftal van trainer Erik ten Hag. De Braziliaan vult doorgaans de rechtsbuitenpositie in en doet dat dit seizoen naar behoren, met onder meer een glansrol in de Champions League tegen Sporting Portugal. Reden genoeg voor Tite om de dribbelaar voor het eerst op te roepen voor de nationale ploeg. De selectie bestaat in totaal uit 25 spelers.

"Ik ben erg blij en vereerd dat ik ben opgeroepen", reageert een blije Antony tegenover De Telegraaf op zijn oproep. "Dit is erg emotioneel voor me, omdat ik deze droom al van jongs af aan had. Ik groeide op met de Seleçao, vol idolen die me inspireerden. Nu kan ik zeggen dat ik het ook gehaald heb." Antony ziet zijn selectie als een vervolg op zijn deelname aan de Spelen. "Ik wil mijn hele familie bedanken, die er net zo hard voor heeft gewerkt als ik en veel heeft opgegeven. De selectie voor de nationale ploeg van Brazilië is een onverklaarbaar gevoel."

Erik ten Hag is blij voor zijn pupil, vertelt de trainer van Ajax op de wekelijkse persconferentie. "Ik weet het al een tijdje, maar nu is het nieuws naar buiten gekomen. Het is natuurlijk fantastisch en ontzettend eervol om geselecteerd te worden voor een land met zo'n groot aanbod aan topvoetballers. Dat is echt uitzonderlijk. Die eer valt hem ten deel en daar heeft hij keihard voor gewerkt. Hij heeft ervoor gepresteerd en hij heeft het verdiend", vertelt Ten Hag. "Hij heeft geweldig gespeeld op de Olympische Spelen. Hij werd nauwelijks gewisseld en was betrouwbaar. Je zag toen al hoe hoog hij daar in de hiërarchie zat. Bij Ajax heeft hij hetzelfde laten zien op het allerhoogste niveau, in de Champions League. Dan is dit misschien wel een logische vervolgstap."

Brazilië gaat momenteel aan kop in de WK-kwalificatiepoule en stuit in de komende interlandperiode op Venezuela (8 oktober), Colombia (10 oktober) en Uruguay (15 oktober). De ploeg van Tite behaalde tot dusver de volle buit en gaat aan de leiding met 24 punten uit 8 wedstrijden. De presentatie van de selectie en de technische staf staat gepland in Bogotá op 4 oktober, een dag na de competitiewedstrijd van Ajax tegen FC Utrecht. In de Braziliaanse stad werkt de bondscoach vervolgens drie trainingen af met zijn ploeg.

Volledige selectie Brazilië:

Keepers: Alisson Becker (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Verdedigers: Danilo (Juventus), Emerson (Tottenham Hotspur), Alex Sandro (Juventus),

Guilherme Arana (Atlético Mineiro), Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Eder Militão (Real Madrid), Lucas Veríssimo (Benfica)

Middenvelders: Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Gerson (Olympique Marseille), Everton Ribeiro (Flamengo), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (Olympique Lyon), Edenílson (Internacional)

Aanvallers: Gabriel Jesus (Manchester City), Antony (Ajax), Raphinha (Leeds United), Gabi (Flamengo), Matheus Cunha (Atlético Madrid), Neymar (Paris Saint-Germain), Vinicius Junior (Real Madrid)