Toornstra: ‘Hij heeft de plank nog niet misgeslagen, hij raakt een snaar’

Vrijdag, 24 september 2021 om 16:40 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:42

De samenwerking met Arne Slot bevalt Jens Toornstra goed. De nieuwe aanvoerder van Feyenoord zit van alle spelers het langst bij de A-selectie en werd ook getraind door Giovanni van Bronckhorst en Dick Advocaat. Volgens Toornstra is met de komst van Slot een 'stap gezet' als het aankomt op de aandachtspunten tijdens de trainingen.

"Er zit een gedachte achter alles wat we doen", vertelt Toornstra aan de NOS, daags voor de thuiswedstrijd tegen NEC. "De oefeningen tijdens de training hebben te maken met wat ons te wachten staat in de komende wedstrijd. Dat is wel een stap die gezet is. Ik denk dat hij het heel goed doet. Zijn besprekingen vind ik ook altijd indrukwekkend." In de wedstrijdbesprekingen benoemt Slot volgens Toornstra 'de dingen die je, achteraf bekeken, ook terugziet in de wedstrijd, dingen die gaan gebeuren'.

"De ruimtes waar je kunt voetballen bijvoorbeeld: die komen er ook echt. Hij heeft de plank nog niet misgeslagen. Hij raakt een bepaalde snaar. Dat doet ie heel goed", concludeert Toornstra, die dit seizoen nog geen wedstrijd miste voor Feyenoord. In alle officiële duels kreeg hij een basisplaats. Zondag was Toornstra met twee doelpunten van grote waarde in de gewonnen uitwedstrijd tegen PSV. Feyenoord staat met twaalf punten uit vijf wedstrijden op de vierde plaats in de Eredivisie.

Slot maakte vrijdag op de persconferentie bekend dat Marcus Pedersen niet inzetbaar is. De verdediger is woensdag tegen sc Heerenveen (3-1 zege) 'niet helemaal lekker uit de wedstrijd gekomen' en behoort niet tot de selectie tegen NEC. Zijn positie rechts achterin zal worden ingevuld door Lutsharel Geertruida, zo verklapte Slot. Arsenal-huurling Reiss Nelson zit opnieuw niet bij de spelersgroep.