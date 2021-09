PSV slaat belangrijke slag met nieuw langdurig contract voor Obispo

Vrijdag, 24 september 2021 om 16:21 • Mart Oude Nijeweeme

PSV gaat langer door met Armando Obispo, zo maken Voetbal International en het Eindhovens Dagblad vrijdagmiddag bekend. De verdediger wordt beloond voor zijn goede ontwikkeling en heeft een contract getekend tot medio 2025. Het vorige contract van de 22-jarige centrumverdediger liep volgend jaar zomer ten einde. Beide partijen waren al even met elkaar in onderhandeling over een nieuwe verbintenis.

PSV sloot met Obispo eind 2017 een overeenkomst tot medio 2021 af, met het recht om het contract eenzijdig met een seizoen te verlengen. Dat gebeurde in het voorjaar. Inmiddels heeft de verdediger het vertrouwen van trainer Roger Schmidt voor zich gewonnen. Hij verscheen in nagenoeg alle Eredivisie-duels van PSV dit seizoen aan het startsignaal, evenals vorige week donderdag tegen Real Sociedad (2-2) in de groepsfase van het toernooi om de Europa League. Alleen tegen Go Ahead Eagles moest hij woensdag genoegen nemen met een rol als invaller.

Obispo werd opgeleid bij PSV en speelde in het seizoen 2019/20 op huurbasis 26 wedstrijden voor Vitesse. Afgelopen seizoen speelde hij nog een bijrol onder Schmidt, maar deze jaargang verscheen hij de eerste vijf duels in de basis naast de Braziliaan André Ramalho. PSV probeert de komende periode ook de contracten met Shurandy Sambo en Fredrik Oppegard te verlengen