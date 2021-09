FIFA 22 ratings: Nederlanders achter Haaland in top 15 talenten Onder-21

Zaterdag, 25 september 2021 om 00:00 • Laatste update: 16:33

Erling Braut Haaland en Jadon Sancho zijn twee van de beste spelers Onder-21 in FIFA 22. EA Sports heeft de beste talenten prijsgegeven in aanloop naar de release van de game. Het gaat om een vijftienkoppige lijst met spelers, die wordt aangevoerd door Haaland. De 21-jarige spits van Borussia Dortmund beschikt over een overall rating van 88.

In de top vijftien talenten zijn twee Nederlanders terug te vinden: Owen Wijndal en Sven Botman. De verdedigers van respectievelijk AZ en Lille OSC hebben een overall rating van 79. Met hun beoordeling komen zij niet in de buurt van Haaland (88) en Sancho (87). De top drie wordt gecompleteerd door de 21-jarige Manchester City-middenvelder Phil Foden (84).

De 15 beste talenten Onder-21 in FIFA 22