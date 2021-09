PSV mist Madueke maar ziet tweetal vermoedelijk terugkeren tegen Willem II

Vrijdag, 24 september 2021 om 15:49 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:52

PSV moet het zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen Willem II doen zonder Noni Madueke. De aanvaller viel woensdag tegen Go Ahead Eagles (1-2) geblesseerd uit en is niet fit genoeg om aan te treden tegen de provinciegenoot. Verwacht wordt dat de buitenspeler niet langdurig uit de roulatie ligt. Daar tegenover staat de vermoedelijke terugkeer van Mario Götze en Ibrahim Sangaré, die wegens uiteenlopende blessures afwezig waren.

Madueke ging tegen Go Ahead twintig minuten voor tijd naar de grond met een blessure en moest zich laten vervangen door Yorbe Vertessen. Verwacht wordt dat Madueke voor de eerstekomende interlandperiode weer aansluit, schrijft het Eindhovens Dagblad. "We verwachten niet dat hij er lang uit is", bevestigt Roger Schmidt. "Het gaat om een lichte spierblessure. Morgen is er hij er niet bij, maar misschien is hij terug voor de interlandperiode."

Schmidt kan daarentegen mogelijk wel weer een beroep doen op Götze en Sangaré. Götze viel in de topper tegen Feyenoord geblesseerd uit, maar is op de weg terug. Datzelfde geldt voor Sangaré, die geblesseerd raakte in de interland tussen Ivoorkust en Kameroen. "Ze trainen weer mee, maar we bepalen pas zaterdag of ze mee kunnen doen", aldus Schmidt. "Het hangt er vanaf hoe ze zichzelf voelen en of ze zonder klachten zijn." PSV speelt zaterdag dus uit tegen Willem II en moet donderdag op bezoek bij Sturm Graz voor de Europa League.