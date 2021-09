Letschert op eigen houtje terug naar Alkmaar na uiterst pijnlijke wissel

Vrijdag, 24 september 2021 om 15:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:16

Timo Letschert is donderdagavond niet met de spelersbus van AZ teruggereisd naar Alkmaar na de uitwedstrijd tegen FC Twente (3-1), zo weet Voetbal International te melden. De centrumverdediger werd in Enschede halverwege de eerste helft gewisseld voor Pantelis Hatzidiakos toen hij er bij twee tegentreffers niet goed uit zag. Letschert besloot daarop op eigen houtje terug te keren naar Alkmaar.

Jansen zei vrijdag tijdens het perspraatje dat het Letschert's eigen keuze was om op eigen gelegenheid naar huis te gaan. "Daar hebben wij geen goedkeuring voor gegeven", zei de AZ-trainer. "Hij was na afloop enorm teleurgesteld in zijn prestatie. Timo wil optimaal presteren en dat is hem niet gelukt. Hij voelt zich daar verantwoordelijk voor. Hij is enorm zelfkritisch." Letschert en Jansen hebben inmiddels met elkaar gesproken. "Over de aard van een eventuele straf laat ik mij niet uit. Maar ik sta nog steeds achter mijn keuze."

Twente kwam in eigen huis al na een halve minuut op voorsprong via Ricky van Wolfswinkel, die eenvoudig kon binnenschuiven op aangeven van Michel Vlap. Laatstgenoemde liep daarbij eenvoudig weg uit de rug van Letschert. Na een kwartier spelen ging het wederom mis voor Letschert, toen hij zich de bal liet afsnoepen door Daan Rots en de aanvaller van Twente er 2-0 van maakte. Trainer Pascal Jansen besloot de onfortuinlijke verdediger daarop naar de kant te halen.

Jansen gaf na afloop van het duel tekst en uitleg over de pikante wissel. "Vandaag was het centrale duo (Letschert en Bruno Martins Indi, red.) geen bron van rust. Ik vond dat ik de ploeg moest helpen door te wisselen. Hatzidiakos heeft zo goed als hij dat kon de boel proberen te repareren", zei Jansen voor de camera's van ESPN. AZ heeft weinig tijd om stil te staan bij de gebeurtenissen in Enschede. Aanstaande zondag ontvangen de Alkmaarders Go Ahead Eagles in eigen huis.