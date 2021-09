Feyenoord moet basisklant missen tegen NEC; vervanger bekend

Vrijdag, 24 september 2021 om 14:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:39

Feyenoord moet het zaterdagavond tegen NEC stellen zonder Marcus Pedersen, zo maakte Arne Slot vrijdagmiddag op de afsluitende persconferentie bekend. De verdediger is 'niet helemaal lekker uit de wedstrijd gekomen' en is niet fit genoeg om te spelen. Ook maakt hij geen deel uit van de wedstrijdselectie, net als Reiss Nelson. Zijn positie rechts achterin zal worden ingevuld door Lutsharel Geertruida, zo verklapte Slot.

Pedersen kwam in de uitwedstrijd tegen PSV (0-4) hard in botsing met teamgenoot Gernot Trauner en moest het veld per brancard verlaten, maar daar heeft de blessure volgens Slot niets mee te maken. "Hij kwam niet helemaal lekker uit de wedstrijd van woensdag tegen Heerenveen (3-1, red.), hij zit ook niet bij de selectie", aldus de Feyenoord-trainer. "Het is niet prettig dat hij geblesseerd is, maar het is fijn dat je over een speler als Lutsharel Geertruida kan beschikken. Die gaat morgen starten."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Slot verwacht dat zijn ploeg zaterdag het spel moet maken. "Dat is bij alle wedstrijden dit seizoen het geval geweest, behalve bij de wedstrijd in Eindhoven. Ook tegen FC Utrecht waren wij de ploeg die het vaakst de bal had en moest proberen om iets te forceren, wat ons niet vaak gelukt is. Behalve de wedstrijd tegen PSV hebben wij in alle wedstrijden het spel moeten maken. Het is de vraag of NEC met vier of vijf verdedigers komt."

Tijdens de persconferentie ging Slot tevens in op de bedreigingen aan het adres van directeur Mark Koevermans. "Ik betreur het enorm dat iemand die dag en nacht aan het werk is wordt bedreigd in zijn thuissituatie. Het wil natuurlijk niet zeggen dat je alles goed doet en mensen mogen daar een mening over hebben, maar daar moet het wel mee ophouden. Dat vind ik ongelooflijk vervelend, zoals ik dat ook voor Steven Berghuis vervelend vond. Dat is betreurenswaardig."