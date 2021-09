Zweden rouwt om dood drie AIK-supporters: ‘Moeilijk onder woorden te brengen’

Vrijdag, 24 september 2021

In Zweden is geschokt gereageerd op de dood van drie AIK-supporters. Het drietal was donderdagavond onderweg naar de uitwedstrijd van hun club tegen Kalmar (1-1) en raakte betrokken bij een zwaar auto-ongeluk. Het ongeluk gebeurde iets buiten

Lindshammar in Smäland. In totaal waren bij het ongeluk vijf personen betrokken, waarvan slechts twee het overleefd hebben.

Het nieuws van de tragische gebeurtenis kwam pas na de wedstrijd tegen Kalmar naar buiten. Twee van de drie overledenen zijn donderdagavond al aan hun verwoningen gestorven. Een derde supporter is vrijdagochtend overleden, zo maakt AIK bekend. De club heeft vrijdag een herdenkingsplaats georganiseerd bij de Friends Arena. Het standbeeld van Isidor Behrens en Putte Kock voor het stadion was bedekt met sjaaltjes en shirtjes van de club. Ook werden er kaarsen aangestoken en zijn bloemen achtergelaten.

"Het is natuurlijk een ongelooflijke tragedie", vertelt een van de aanwezige rouwenden tegen Fotbollskanalen. "Het is verschrikkelijk. Het is moeilijk onder woorden te brengen. Ze gingen voetbal kijken en komen niet eens aan. En vooral komen ze niet meer thuis bij hun geliefden en familie. Het is verschrikkelijk." MFF Support, de officiële supportersvereniging van competitiegenoot Malmö FF, betuigde eveneens zijn steun. "Verdriet heeft geen kleur. We sturen onze gedachten naar familie en nabestaanden van de jongens die gisteren omkwamen op weg naar de ontmoeting tussen AIK en Kalmar."

Het is de tweede keer deze week dat supporters van een voetbalclub om het leven komen. Woensdag overleed een supporter van Olympique Marseille. Het slachtoffer, een 23-jarige Fransman, zat aan boord van een van de vier minibusjes die een groep supporters samen naar de uitwedstrijd tegen Angers brachten. Het ongeluk ontstond toen het busje waarin de supporters zaten achterop een vrachtwagen knalde. Hulpdiensten waren snel ter plekke en zijn drie uur lang bezig geweest op de plaats van het ongeval, maar konden niks meer voor de twintiger betekenen.