‘Barcelona legt eerste contact met opvolger Ronald Koeman’

Vrijdag, 24 september 2021 om 12:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:01

Barcelona heeft voor de eerste keer contact gelegd met Roberto Martínez, zo verzekert Goal. De huidige bondscoach van de Belgische nationale ploeg wordt gezien als belangrijkste kandidaat om Ronald Koeman op te volgen als trainer van de Catalaanse club. Van onderhandelingen is momenteel nog geen sprake, maar Martínez zou al bij de Belgische bond hebben aangegeven dat hij naar Barcelona kan vertrekken, zo klinkt het.

Het is geen geheim dat de voorkeur van Joan Laporta uitgaat naar Martínez. Barcelona kent een uiterst teleurstellende seizoensstart in LaLiga en zou al besloten hebben om afstand te doen van Koeman. Belangrijkste kandidaat voor de trainerspositie is Martínez, die door Laporta wordt bewonderd en tevens door het hoofd van de president heeft gespookt toen hij in maart het bestuur van Barcelona betrad. Volgens Goal is nu het eerste contact gelegd om enkel de interesse te peilen bij de Spaanse oefenmeester. Martinez, die afkomstig is uit Catalonië, onderhoudt al jaren nauwe contacten met Barcelona.

Barça-bestuurders hebben Martinez verteld dat hij hun eerste keus is om Koeman op te volgen, nadat de positie van de Nederlander steeds meer onder druk is komen te staan na gelijke spelen tegen Granada (1-1) en Cadíz (0-0). Barcelona bezet momenteel de zevende plek in LaLiga met negen punten uit vijf duels. Tussen de wedstrijden door las Koeman tijdens een persconferentie een statement voor en weigerde hij vragen te beantwoorden van de aanwezige pers. Een actie die ook voor Laporta onverwachts kwam, zo gaf de president later toe.

Martínez is in ieder geval van plan om aan te blijven als bondscoach van België tot na de finale van de Nations League, die begin oktober op het programma staat. De Belgen spelen op 7 oktober in de halve finale tegen Frankrijk. De andere halve finale gaat tussen Italië en Spanje. Een aantal weken wachten is acceptabel voor het in financieel zwaar weer verkerende Barcelona. Of de club ook de technische staf van België kan betalen, met onder meer assistent-bondscoach Thierry Henry, valt nog te bezien.