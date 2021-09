Barcelona tekent beroep aan tegen kaarten Frenkie de Jong en Busquets

Vrijdag, 24 september 2021 om 11:50 • Yanick Vos • Laatste update: 12:00

Barcelona tekent beroep aan voor de rode kaart die Frenkie de Jong donderdagavond ontving in de wedstrijd tegen Cádiz (0-0). De club is het ook niet eens met de gele kaart van Sergio Busquets in blessuretijd en gaat ook hiertegen in beroep, zo melden de Catalanen op de clubwebsite. Tegen de rode kaart van Ronald Koeman gaat de club niet in beroep.

De Jong kreeg zijn eerste gele kaart in de 61ste minuut vanwege een zwaaiende arm in het gelaat van Cádiz-middenvelder Alberto Perea. Enkele minuten later vond de scheidsrechter een actie van De Jong geel waard waarbij Alfonso Espino naar de grond ging in een duel om de bal. Scheidsrechter Carlos del Cerro Grande stuurde de Oranje-international met zijn tweede gele kaart van het veld.

Frenkie de Jong moet er met rood vanaf! ????

Binnen een tijdsbestek van 6 minuten krijgt de middenvelder twee keer geel ??



Zeg het maar... Terecht? ??#ZiggoSport #LaLiga #CadizBarca pic.twitter.com/uLnh3GR6ag — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 23, 2021

Volgens het rapport van de scheidsrechter kreeg De Jong zijn tweede gele kaart vanwege het neerhalen van de tegenstander middels een ‘roekeloze’ actie. Barcelona is het niet eens met de tweede gele kaart die de middenvelder ontving en gaat daartegen in beroep. Busquets kreeg geel omdat hij een tweede bal in het veld schopte in de 96ste minuut.

Roemloos afscheid voor Koeman? ??

Barça wist weer niet te winnen en de trainer liep net als Frenkie de Jong in de slotfase tegen rood kaart ??



Door nieuw puntenverlies is het nog maar de vraag of hij mag blijven zitten. Wat denk jij? ??#ZiggoSport #LaLiga #CADBAR #CadizBarca pic.twitter.com/BgTI5bc8cZ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 24, 2021

Vlak voor tijd werd Koeman met rood weggestuurd. Tegen zijn straf gaat Barcelona niet in beroep. “Ik kreeg mijn rode kaart niet vanwege een discussie met de scheidsrechter. Het enige wat ik zei tegen de vierde official was dat de wedstrijd even stilgelegd moest worden omdat ik een tweede bal op het veld zag liggen. Dat zag iedereen. In dit land krijg je rood om niks", aldus Koeman.