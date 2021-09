FC Groningen komt met update en deelt zware straffen uit na incidenten

Vrijdag, 24 september 2021 om 10:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:18

FC Groningen is vrijdag met een update gekomen naar aanleiding van de incidenten tegen Vitesse (0-1). Bij aanvang van de tweede helft ging het mis in stadion Euroborg, toen Vitesse-doelman Markus Schubert werd geraakt door een beker bier en aan de overzijde vijf supporters het veld betraden. De club zegt de biergooier in beeld te hebben en ook de veldbestormers zijn bij de club bekend. Alle geleden schade wordt op de daders verhaald, zo schrijft Groningen op de website.

"De persoon die met een beker bier naar de doelman van Vitesse gooide, is duidelijk in beeld en er wordt gewerkt aan de identificatie van deze man", aldus de club. "Daarnaast zijn vijf veldbestormers gepakt en zijn de gegevens van hen bekend bij de club. Het vijftal krijgt een stadionverbod van zestig maanden, conform de KNVB-richtlijnen voor het ongeoorloofd betreden van het veld, plus een boete van 450 euro. In alle gevallen gaat FC Groningen de schade en een eventuele boete voor de club persoonlijk verhalen op de daders."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zodra Groningen de identiteit van de biergooier heeft vastgesteld, kan ook hij een flinke straf tegemoet zien. De dader krijgt, buiten een boete van 450 euro en de mogelijke boete vanuit de KNVB, een stadionverbod van 72 maanden. Naast bovengenoemde incidenten was het woensdagavond ook onrustig op de Koeman Tribune. Een groep studenten zorgde daar voor overlast door te roken en overmatig alcohol te gebruiken. "Eén persoon is wegens onacceptabel gedrag uit het stadion gezet", aldus de club.

"We zijn met elkaar heel lang bezig geweest om de supporters weer naar het stadion te krijgen", vertelt een teleurgestelde algemeen directeur Wouter Gudde op de website van de club. "De incidenten tegen Vitesse zijn niet goed te praten. We balen hiervan enorm. Het was voor ons een waardeloze avond omdat een deel van de mensen onacceptabel gedrag heeft vertoond. Wij willen hiervoor onze oprechte excuses aanbieden aan tegenstander Vitesse én aan al onze supporters die overlast hebben ervaren."

Gudde gaf na afloop van de wedstrijd bij ESPN al aan dat het vermoedelijk om studenten ging die het veld betraden. De algemeen directeur stond met trainer Danny Buijs bij de harde kern van Groningen om de emoties in te dimmen, toen het aan de andere kant van het veld mis ging. "We hebben het vermoeden dat het met een studentenontgroening te maken heeft, maar ik heb nog geen contact gehad met de afdeling veiligheid. Geluk bij een ongeluk is dat ze in ieder geval geïdentificeerd zijn."