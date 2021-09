‘Absolute primeur’ in Eredivisie om ‘terugkeer van volle tribunes te vieren’

Vrijdag, 24 september 2021

Niet de scheidsrechters, maar de supporters fluiten dit weekend voor de aftrap voor wedstrijden in de Eredivisie. Jan de Jong van de Eredivisie CV en Marc Boele van de Keuken Kampioen Divisie zijn de initiatiefnemers van de ‘absolute primeur’. “Het is voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal dat niet de scheidsrechters, maar de fans zelf de fluit in gebruik krijgen om de wedstrijden te openen”, zo klinkt het in het persbericht.

De reden voor het initiatief is het feit dat vanaf zaterdag de stadions weer volledig mogen worden gevuld. De anderhalvemeterregel is in Nederland vanaf 25 september namelijk niet meer van kracht, al moeten alle bezoekers nog wel een coronatoegangsbewijs aantonen. “Om de terugkeer van volle tribunes te vieren, krijgen fans dit weekend en het weekend erop, de eer om het allereerste fluitsignaal te geven en de wedstrijden van hún club officieel te openen.”

Iedere thuisspelende club kiest één supporter uit die langs de lijn voor het eerste fluitsignaal mag zorgen. De Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie hebben alle clubs gevraagd om een voor de komende speelronde een supporter uit te kiezen van wie zij vinden die het verdient om de wedstrijd in gang te zetten. “Op hem of haar zijn dan voor de wedstrijd alle schijnwerpers gericht", aldus een woordvoerder van de Eredivisie tegenover NU.nl. "Er wordt afgeteld naar de aftrap en die betreffende persoon fluit dan de wedstrijd in gang."

“We hebben allemaal lang moeten wachten om weer terug te mogen naar volledige capaciteit. Daarom leek het ons mooi om de fans het eerste fluitsignaal te laten verzorgen. We hopen dat het weer net zo sfeervol wordt op de tribunes als voor de coronaperiode”, aldus De Jong en Boele in het persbericht. De Eredivisie trapt de actie dit weekend op 25 en 26 september af. De Keuken Kampioen Divisie volgt dan een speelronde later.

Programma Eredivisie

Zaterdag 16.30 uur Willem II – PSV

Zaterdag 18.45 uur Ajax – FC Groningen

Zaterdag 18.45 uur Vitesse – Fortuna Sittard

Zaterdag 21.00 uur FC Utrecht – PEC Zwolle

Zaterdag 21.00 uur Feyenoord – NEC

Zondag 12.15 uur Sparta Rotterdam – SC Cambuur

Zondag 14.30 uur AZ – Go Ahead Eagles

Zondag 14.30 uur sc Heerenveen – FC Twente

Zondag 16.45 uur Heracles Almelo – RKC Waalwijk