FA deelt zware schorsing en boete uit voor tweets uit 2012 en 2013

Vrijdag, 24 september 2021 om 08:47 • Yanick Vos • Laatste update: 09:34

Peterborough United-spits Jonson Clarke-Harris is door de Engelse voetbalbond FA voor vier wedstrijden geschorst, heeft een boete opgelegd gekregen van 5300 pond, omgerekend ongeveer 6200 euro, en moet verplicht deelnemen aan een cursus. Reden voor deze straf zijn berichten op sociale media van acht en negen jaar oud. Clarke-Harris was destijds achttien jaar oud.

In augustus werd bekend dat de 27-jarige aanvaller van Peterborough United door de FA werd aangeklaagd naar aanleiding van zes vermeende overtredingen met betrekking tot opmerkingen op sociale media. Het ging om tweets op 27 oktober 2012 en 6 maart 2013. Wat Clarke-Harris destijds precies plaatste is onbekend, maar volgens de FA was het in overtreding met regels rondom seksuele geaardheid.

“De opmerkingen waren beledigend en ongepast en waren in strijd met de FA-regel E3.1”, aldus een woordvoerder van de FA. Door de straf mist Clarke-Harris, vorig seizoen goed voor 31 doelpunten in de League One, de Championship-wedstrijden tegen Coventry City, Bournemouth, Bristol City en Middlesbrough. De schorsing is een hard gelag voor Peterborough. Clarke-Harris was dit seizoen tot dusver goed voor twee doelpunten voor de nummer 21 van de competitie.

Clubeigenaar Darragh MacAnthony heeft nog niet gereageerd op de schorsing. Nadat in augustus bekend werd dat Clarke-Harris een straf boven het hoofd hing, liet hij snel van zich horen. “Net nadat we zijn gepromoveerd is er iemand geweest die uren tweets heeft teruggelezen van iemand die toen achttien jaar oud was, om dingen te vinden en hem aan te geven. In wat voor wereld leven we tegenwoordig?” Peterborough United heeft nog geen reactie gegeven op de schorsing.