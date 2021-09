AZ-trainer Pascal Jansen verklaart pijnlijke wissel Timo Letschert

Vrijdag, 24 september 2021 om 07:55 • Yanick Vos • Laatste update: 08:29

AZ-trainer Pascal Jansen heeft na afloop van de 3-1 nederlaag tegen FC Twente uitgelegd waarom hij Timo Letschert na 22 minuten spelen wisselde voor Pantelis Hatzidiakos. Bij een 2-0 achterstand greep de coach in en voerde hij de pijnlijke wissel door. Jansen vond Letschert geen goede indruk maken bij beide tegendoelpunten en spaarde de verdediger niet.

FC Twente kwam al na 32 seconden spelen op voorsprong via Ricky van Wolfswinkel. Hij scoorde op aangeven van Michel Vlap, die uit de rug van Letschert wegliep. Een kwartier later maakte Letschert een grote fout door de bal in te leveren bij Daan Rots, die de marge op twee bracht. “Ik vond dat hij er tweemaal slecht uitzag”, aldus Jansen tegenover ESPN. “Dat konden we ons verder niet permitteren. Dan moet je iemand inbrengen, in de vorm van Pantelis Hatzidiakos, zodat we het kunnen repareren met iemand die nog foutloos in de wedstrijd zit.”

Pascal Jansen wisselt Timo Letschert na zijn grote fout ?? ?? ESPN #?? #TWEAZ pic.twitter.com/8UjGgdpEMA — ESPN NL (@ESPNnl) September 23, 2021

“Ik kijk uiteraard ook in de spiegel. Vandaag was het centrale duo geen bron van rust. Ik vond dat ik de ploeg moest helpen door te wisselen. Hij (Hatzidiakos, red.) heeft zo goed als hij dat kon de boel proberen te repareren”, aldus Jansen, die met AZ pas een keer won dit seizoen en terug is te vinden op de zeventiende plaats. “Dit is uitermate vervelend. Dit was niet de revanche waar je naar op zoek was. We helpen onszelf totaal onnodig uit de wedstrijd en we creëren een situatie waarin we meteen in de achtervolging moeten.”

In de rust liet analist Kenneth Perez weten het niet eens te zijn met de wissel. "Ik heb daar wel moeite mee. Je hebt een keuze gemaakt vooraf om Letschert op te stellen", doelde hij bij ESPN op trainer Jansen. "Je kunt een fout maken. Aanvallers kunnen ook fouten maken. Pavlidis maakt geen kans af, maar die wisselt hij toch ook niet? Elke bal op goal gaat erin, maar de keeper wisselt hij toch ook niet? Ik houd er niet van. Het is ook niet zo dat je er veel beter van wordt. Nu heb je een andere kamikazepiloot erin."