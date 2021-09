Barcelona ‘in vegetatieve toestand’: ‘Medici klaar om de club dood te verklaren’

Vrijdag, 24 september 2021 om 07:28

De Spaanse kranten hebben geen goed woord over voor het Barcelona van Ronald Koeman na het doelpuntloze gelijkspel tegen Cádiz. Ondanks opnieuw puntenverlies is de verwachting in Spanje dat de trainer mag blijven zitten. Aanstaande zondag in de thuiswedstrijd tegen Levante zal Koeman vanwege een schorsing echter geen plaatsnemen op de bank in het Camp Nou.

“Het leek erop dat Koeman, ongeacht de uitkomst in Cádiz, wist dat hij was veroordeeld. En hij stemde ermee in om moordend te sterven, als de uitdrukking is toegestaan”, schrijft Mundo Deportivo. De krant verwijst naar de persconferentie van afgelopen woensdag, waar Koeman een verklaring voorlas en zonder vragen te beantwoorden de persruimte verliet, en naar de opstelling tegen Cádiz. De trainer hield een aantal ervaren krachten op de bank en koos voor talenten als Yusuf Demir, Óscar Mingueza en Gavi, die met 17 jaar en 49 dagen de op één na jongste basisklant is voor Barcelona deze eeuw. Alleen Ansu Fati was met zijn 16 jaar en 318 dagen jonger. “We zagen een wazig team zonder middelen. Dit zou de weleens de laatste wedstrijd van Koeman als Barcelona-coach kunnen zijn geweest.”

Sport denkt echter dat Koeman voorlopig door mag als hoofdtrainer van Barcelona. “Het gelijkspel tegen Cádiz kost zijn plaats niet”, zo klinkt het. “De Nederlandse trainer zal het team blijven leiden nadat de clubleiding heeft besloten om hem te steunen. De positie van Koeman hing aan een zijden draadje na de recente controverses tussen hem en de voorzitter, die in de uren voor de wedstrijd tegen Cádiz niet zijn steun uitsprak, maar in plaats daarvan zijn onvrede uitte over het feit dat hij een verklaring voorlas tijdens de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd. Koeman blijft trainer van Barcelona, al weet niemand voor hoe lang. Want volgens de voorzitter zullen de resultaten de weg aangeven.”

Ook El Desmarque gaat in op de positie van Koeman en diens relatie met voorzitter Joan Laporta. “De wedstrijd had de brand tussen Koeman en Laporta moeten blussen, maar wakkerde de vlammen juist verder aan. Als de schaduw van ontslag al over Koeman hing, heeft Cádiz deze schaduw nog groter gemaakt. Met Laporta op de tribune.” Marca is niet veel positiever: “Dit Barcelona is een grap”, kopt de krant. “Voorzitter Joan Laporta wilde een goed resultaat, en dat kwam er ook. Voor Cádiz... De relatie tussen Koeman en Laporta is een verstandshuwelijk. Met andere woorden: er is geen geld om de trainer te ontslaan.” Volgens de sportkrant breken belangrijke dagen aan voor Koeman: “Zondag volgt Levante, volgende week speelt Barcelona tegen Benfica. Die wedstrijd kan definitief een oordeel vellen over de toekomst van de Nederlander.”

Hoewel Koeman naar verwachting niet direct zal worden ontslagen, is AS hard en duidelijk in het oordeel. “Het Barcelona van Koeman is uitgeput, stervende, verliest vitale functies en orgaanfalen dreigt. De club is in een vegetatieve toestand terechtgekomen en de medici staan klaar om de club dood te verklaren. Koeman werd in de laatste minuten weggestuurd met rood en dat zou na de nederlaag nóg een keer kunnen gebeuren.”