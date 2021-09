Ronald Koeman hekelt arbitrage: ‘In dit land krijg je rood om niks’

Vrijdag, 24 september 2021 om 06:48 • Yanick Vos • Laatste update: 07:03

Ronald Koeman voelt de druk op zijn schouders als trainer van Barcelona nog zwaarder worden nu zijn ploeg donderdagavond niet wist te winnen van Cádiz (0-0). Het laatste half uur speelden de Catalanen met een man minder doordat Frenkie de Jong met zijn tweede gele kaart en dus rood van het veld ging. Diep in blessuretijd werd ook Koeman met rood weggestuurd door scheidsrechter Carlos del Cerro Grande. De trainer vindt het onbegrijpelijke beslissingen.

De Jong kreeg zijn eerste gele kaart in de 61ste minuut vanwege een zwaaiende arm in het gelaat van Cádiz-middenvelder Alberto Perea. Enkele minuten later vond de scheidsrechter een actie van De Jong geel waard waarbij Alfonso Espino naar de grond ging in een duel om de bal. Even daarvoor had Memphis Depay op aangeven van Luuk de Jong een enorme kans om de score te openen laten liggen.

Frenkie de Jong moet er met rood vanaf! ???? Binnen een tijdsbestek van 6 minuten krijgt de middenvelder twee keer geel ?? Zeg het maar... Terecht? ??#ZiggoSport #LaLiga #CadizBarca pic.twitter.com/uLnh3GR6ag — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 23, 2021

“De tweede gele kaart van Frenkie maakte het moeilijk voor ons. In dit land sturen ze je blijkbaar weg om niks”, foeterde Koeman na afloop tegenover Spaanse media. “Ik kreeg mijn rode kaart niet vanwege een discussie met de scheidsrechter. Het enige wat ik zei tegen de vierde official was dat de wedstrijd even stilgelegd moest worden omdat ik een tweede bal op het veld zag liggen. Dat zag iedereen. In dit land krijg je rood om niks”, zei de trainer, die door zijn rode kaart zondagmiddag niet op de bank zal zitten in de thuiswedstrijd tegen Levante, de huidige nummer veertien van LaLiga.

Ondanks het nieuwe puntenverlies zag Koeman positieve punten. “Ik denk dat de ploeg het over het algemeen goed heeft gedaan. We hadden de bal, maar kansen creëren was lastig. Toch hadden wij het betere van het spel. Ik kan totaal niet klagen over de instelling van mijn spelers. We hebben er alles aan gedaan, maar als je niet scoort, dan kun je niet winnen”, zo sprak Koeman, die met Barcelona terug te vinden is op de zevende plaats met een achterstand van zeven punten op koploper Real Madrid.

Ronald Koeman was sent off ?? pic.twitter.com/fBWUFpJFVG — ESPN FC (@ESPNFC) September 23, 2021

“We hadden een zege nodig, dat verdiende het team ook, maar helaas is dat vandaag niet gelukt. Hopelijk zondag”, aldus Koeman, die de druk zal voelen toenemen nu voor de derde wedstrijd op rij een overwinning is uitgebleven. “Nogmaals: over de instelling van de jongens kan ik niet klagen. Ik snap dat je altijd prijzen moet winnen, maar je moet ook realistisch zijn... Ik heb de president gesproken in het hotel. En als er iemand van de club met me wil praten, dan kan dat de komende dagen.”