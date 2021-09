Barça morst weer: rode kaarten Koeman en Frenkie de Jong, missers Depay

Donderdag, 23 september 2021 om 23:54 • Dominic Mostert • Laatste update: 00:05

Barcelona heeft opnieuw puntenverlies geleden in LaLiga. De ploeg van Ronald Koeman kwam donderdagavond niet voorbij Cádiz in een uitwedstrijd: 0-0. De trainer koos ervoor om Memphis Depay, Luuk de Jong én Frenkie de Jong op te stellen. Depay miste twee grote kansen in de tweede helft, terwijl Frenkie de Jong een controversiële rode kaart ontving na twee gele prenten. In de blessuretijd werd een boze Koeman ook nog weggestuurd. Door het puntenverlies neemt de druk op de oefenmeester nog verder toe. Hij wist slechts een van zijn laatste vijf officiële duels te winnen.

Barcelona was grote gedeeltes van de eerste helft aan de bal: in de eerste 45 minuten hadden de bezoekers 78 procent balbezit. Desondanks was er voor Koeman weinig om tevreden over te zijn in de pauze. Barcelona stichtte nauwelijks gevaar, was onnauwkeurig in de passing en er was geen lijn te ontdekken in het aanvalsspel. Frenkie de Jong (55) en Sergiño Dest (54) hadden de meeste balcontacten in de eerste helft; laatstgenoemde kreeg in de derde minuut de eerste kans om te scoren. Dest kapte rechtsback Iza Carcelén uit in het strafschopgebied en schoot vervolgens hoog over.

Ehm.. Memphis ?? De Nederlander heeft de 1-0 op z'n voeten, maar raakt de bal (aan aangeven van Luuk de Jong) amper/dramatisch ??#ZiggoSport #LaLiga #CadizBarca pic.twitter.com/XAotlE2fpN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 23, 2021

Na een halfuur kende doelman Jeremías Ledesma geen moeite met een schot van Depay en daarom bleef het voor de rust bij 0-0. Een dieptepunt voor Cádiz was het uitvallen van Fali Jiménez met een ogenschijnlijk ernstige blessure. De verdedigende middenvelder maakte een verkeerde beweging bij het wegwerken van een bal, kermde van de pijn en werd per brancard afgevoerd. Aan het begin van de tweede helft kreeg Cádiz zijn eerste serieuze kans en volgde bijna een doelpunt. Álvaro Negredo plaatste de bal in de bovenhoek en zag Marc-André ter Stegen ternauwernood redding brengen.

Even daarna liet Depay aan de overzijde een enorme kans liggen. Na een scherpe voorzet van Luuk de Jong vanaf de rechterflank stond Depay vrij bij de tweede paal, maar hij kreeg zijn voet niet goed tegen de bal. Acht minuten later legde Depay de bal niet goed terug, nadat hij de bal in het strafschopgebied aannam. Halverwege de tweede helft moest Barcelona verder met tien man. Frenkie de Jong ontving zijn tweede gele kaart na een vermeende overtreding op Alfonso Espino, al speelde hij de bal en trok hij vervolgens zijn voet in. Omdat het geen directe rode kaart was, kon de VAR niet ingrijpen.

Frenkie de Jong moet er met rood vanaf! ???? Binnen een tijdsbestek van 6 minuten krijgt de middenvelder twee keer geel ?? Zeg het maar... Terecht? ??#ZiggoSport #LaLiga #CadizBarca pic.twitter.com/uLnh3GR6ag — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 23, 2021

Zodoende kreeg De Jong zijn tweede rode kaart ooit in LaLiga, nadat hij in januari 2020 werd weggestuurd tegen Espanyol (2-2). Ook toen was Carlos Del Cerro Grande de scheidsrechter van dienst. In een één-op-één-situatie voorkwam Ter Stegen dat Salvi het numerieke overwicht van Cádiz uitbuitte. De invaller had een vrije doortocht na balverlies van Riqui Puig en stuitte op de voet van de keeper. Barcelona kreeg twee serieuze kansen om de wedstrijd nog naar zich toe te trekken. Philippe Coutinho schoot in de blessuretijd naast uit een vrije trap, terwijl Depay voorlangs schoot vanuit het strafschopgebied na goed voorbereidend werk van Gerard Piqué.

WEER MIS! ?? Memphis had zich in de dying seconds nog onsterfelijk kunnen maken, maar mist van dichtbij opnieuw een grote kans ???????#ZiggoSport #LaLiga #CadizBarca pic.twitter.com/g281Gm41jG — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 23, 2021