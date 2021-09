AZ neemt nieuwe slok uit gifbeker na defensieve blunders

Donderdag, 23 september 2021 om 22:56 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:07

FC Twente heeft zich donderdagavond ten koste van AZ verzekerd van drie punten in de Eredivisie. In De Grolsch Veste genoot de ploeg van trainer Ron Jans bij rust al een 2-1 voorsprong, die in het tweede bedrijf verder werd uitgebouwd: 3-1. Opmerkelijk was tevens de wissel van Timo Letschert, die al na 23 speelminuten naar de kant gehaald werd door trainer Pascal Jansen na een defensieve blunder. Twente bezet met tien punten de zesde plek op de ranglijst, terwijl de Alkmaarders met slechts een overwinning uit vijf wedstrijden zeventiende staan.

De Tukkers schoten uit de startblokken en profiteerden al na 33 seconden van het zwakke verdedigen van AZ. Vanaf de linkerkant van het veld sneed Michel Vlap naar binnen en legde hij de bal terug op Van Wolfswinkel. De spits werd volkomen vrijgelaten en schoof de bal in de rechterbenedenhoek: 1-0. Het was de snelste treffer van Twente van de 21ste eeuw in een thuiswedstrijd in de Eredivisie. AZ liet zich voor het eerst zien in de elfde speelminuut, toen Vangelis Pavlidis hard uithaalde maar hij doelman Lars Unnerstall redding zag brengen. Zes minuten later verdubbelde Twente de voorsprong na een fout van Letschert.

Na een ingooi van Giovanni Troupée aan de rechterkant van het veld schoot Ramiz Zerrouki de bal de diepte in. Daar ging Daan Rots het sprintduel aan met Letschert, die de bal onder controle leek te hebben. De centrumverdediger verspeelde de bal echter op knullige wijze, waardoor Rots de vrije doorgang kreeg naar het vijandige doel en oog in oog met doelman Peter Vindahl koelbloedig afrondde: 2-0. De tegentreffer leidde tot veel woede bij Jansen, die besloot Letschert direct te vervangen door Pantelis Hatzidiakos. Op slag van het rustsignaal bracht Jesper Karlsson de spanning terug in de wedstrijd.

Fredrik Midtsjö bezorgde een lange bal in de voeten bij de linksbuiten. Karlsson sneed naar binnen, zette Rots op het verkeerde been en schoof het leer van buiten het zestienmetergebied in de linkerbenedenhoek: 2-1. Zes minuten na rust brak Manfred Ugalde door de Alkmaarse defensie, waardoor Dani de Wit aan de noodrem moest trekken. Scheidsrechter Danny Makkelie vond een gele kaart echter volstaan voor het vasthouden. Uit de vrije trap vanaf de rand van de zestien die volgde schoot Vlap hard op de vuisten van Vindahl.

Halverwege het tweede bedrijf dacht Pavlidis de gelijkmaker binnen te schieten. In de opbouw naar het doelpunt stond Zakaria Aboukhlal echter buitenspel, waardoor de treffer werd afgekeurd. Gescoord werd er nog wel aan de overzijde. Na een uitstekende dribbel bezorgde Virgil Misidjan de bal bij Dimitrios Limnios, die op fraaie wijze raak schoot: 3-1.