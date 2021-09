Tammy Abraham voorkomt nieuw puntenverlies José Mourinho

Donderdag, 23 september 2021 om 22:36 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:08

AS Roma heeft donderdagavond een minimale zege geboekt in de Serie A. In het Stadio Olimpico genoten de Romeinen tegen Udinese halverwege al een voorsprong, die in het tweede bedrijf niet meer uit handen werd gegeven: 1-0. Dankzij de zege klimt Roma, dat twaalf punten verzamelde, naar de vierde plek op de ranglijst; Udinese bezet met zeven punten de tiende plek in de Serie A.

Trainer José Mourinho had zoals gebruikelijk een basisplek ingeruimd voor Rick Karsdorp. Bij Udinese stond aanvoerder Bram Nuytinck in het hart van de vijfmansverdediging, terwijl Marvin Zeegelaar genoegen moest nemen met een plek op de bank. De Romeinen waren vastbesloten zich te revancheren voor de 3-2 nederlaag op bezoek bij Hellas Verona van afgelopen weekend, en zochten vanaf het eerste fluitsignaal direct de aanval. De offensieve instelling leverde in de vijfde speelminuut al de eerste kans van de wedstrijd op.

TAMMY ABRAHAM! ?? De Engelse spits zet het Romeins overwicht nog voor rust om in een voorsprong ????#ZiggoSport #SerieA #RomaUdinese pic.twitter.com/ifhP6UnCJc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 23, 2021

Henrikh Mkhitaryan had een fraaie volley in huis na een corner vanaf de rechterkant, maar zijn poging ging rakelings naast. Twee minuten later kreeg ook Nicolò Zaniolo een goede mogelijkheid de score te openen. De rechtsbuiten kopte richting het vijandige doel na een nieuwe, perfect getrapte corner van Bryan Cristante; ditmaal stond de paal een Romeinse treffer echter in de weg. Net nadat Roberto Pereyra namens Udinese de eerste kans van de wedstrijd noteerde, vond Roma aan de overzijde de openingstreffer.

In de 36ste minuut stuurde Riccardo Calafiori rechtsachter Nahuel Molina het bos in en hij bezorgde een lage voorzet op maat bij Abraham. Het was voor de spits vervolgens een koud kunstje om van dichtbij binnen te tikken: 1-0. Er was voor rust geen vuiltje aan de lucht voor Roma, maar na de pauze kantelde de wedstrijd. Udinese zorgde al snel tot tweemaal toe voor gevaar voor het doel van Rui Patrício. Iyenoma Udogie schoot rakelings naast, terwijl Brandon Soppy even later zijn poging over de lat zag verdwijnen. Een kwartier voor tijd stuitte Gerard Deulofeu van dichtbij nog op de oplettende Patrício, waardoor er geen verandering meer kwam aan de stand op het scorebord. Lorenzo Pellegrini pakte in de slotminuut nog wel zijn tweede kaart, waardoor hij het veld voortijdig met rood moest verlaten.