Jack van Gelder en Kenneth Perez pakken Jansen aan na pijnlijke wissel

Donderdag, 23 september 2021 om 22:07 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:21

Timo Letschert is donderdagavond al halverwege de eerste helft gewisseld in de wedstrijd tussen FC Twente en AZ. De verdediger van AZ ging in de fout voorafgaand aan het tweede doelpunt van FC Twente, waarna trainer Pascal Jansen ingreep. Pantelis Hatzidiakos deed razendsnel een warming-up en werd in minuut 22 binnen de lijnen gebracht, 5 minuten na de 2-0 van de thuisploeg.

Letschert mocht zich het doelpunt aanrekenen. Na een ingooi van Giovanni Troupée aan de rechterkant van het veld schoot Ramiz Zerrouki de bal de diepte in. Daar ging Daan Rots het sprintduel aan met Letschert, die de bal onder controle leek te hebben. De centrumverdediger verspeelde de bal echter op knullige wijze, waardoor Rots de vrije doorgang kreeg naar het vijandige doel en oog in oog met doelman Peter Vindahl koelbloedig afrondde: 2-0. Voorafgaand aan de 1-0 van Ricky van Wolfswinkel kopte Letschert onder een bal door die naar assistgever Michel Vlap ging.

Pascal Jansen wisselt Timo Letschert na zijn grote fout ?? ?? ESPN #?? #TWEAZ pic.twitter.com/8UjGgdpEMA — ESPN NL (@ESPNnl) September 23, 2021

“Je kunt je toch ook afvragen: waarom is de trainer niet met Hatzidiakos begonnen, nadat Letschert allesbehalve overtuigend voetbalde tegen Heracles”, wierp commentator Michiel Teeling tijdens de wedstrijd op. Letschert stond zondag 85 minuten op het veld tijdens de nederlaag tegen Heracles (3-2). In die wedstrijd liet hij zich eenvoudig opzij zetten door Kaj Sierhuis voorafgaand aan de 1-1.

In de pauze liet analist Kenneth Perez weten het niet eens te zijn met de wissel. "Ik heb daar wel moeite mee. Je hebt een keuze gemaakt vooraf om Letschert op te stellen", doelde hij op trainer Jansen. "Je kunt een fout maken. Aanvallers kunnen ook fouten maken. Pavlidis maakt geen kans af, maar die wisselt hij toch ook niet? Elke bal op goal gaat erin, maar de keeper wisselt hij toch ook niet? Ik houd er niet van. Het is ook niet zo dat je er veel beter van wordt. Nu heb je een andere kamikazepiloot erin." Sportpresentator Jack van Gelder mengt zich via Twitter en reageert op een video van de wissel: "Hoe maak ik een speler kapot???!!!! Ja het was een grote fout, maar toch."

Kees Kwakman hoopt op meer speeltijd voor de van Go Ahead Eagles overgekomen. Sam Beukema, zegt hij in de studio van ESPN. "We hebben Letschert en Hatzidiakos nu een paar jaar gezien. Ik zeg niet dat Beukema geen fouten maakt en ik weet ook wel dat hij uit de Keuken Kampioen Divisie komt, maar die zal je nu toch wel neerzetten?" Perez vindt dat Letschert in ieder geval tekort komt, ondanks zijn ervaring. "Je kunt ook als minder goede speler een goede leider zijn, iemand die belangrijk is in de kleedkamer, maar ik heb het gevoel dat Letschert dat niet is. Dat kan ik moeilijk beoordelen, maar zijn voetballende kwaliteiten wel. Ik heb Letschert altijd een ramp gevonden."

De verdediger speelde in Enschede zijn zesde officiële wedstrijd van het seizoen. De verdediger zat dit seizoen alleen in de Europa League-uitwedstrijd tegen Randers (2-2) op de bank; in de thuiswedstrijd tegen PSV (0-3 nederlaag) ontbrak hij vanwege een blessure. AZ zou bij een nederlaag tegen FC Twente niet van de zeventiende plaats afkomen en moet zich steeds grotere zorgen maken.