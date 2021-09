Fenerbahçe boekt dankzij Kadioglu en Özil eerste overwinning in drie duels

Donderdag, 23 september 2021 om 20:49 • Dominic Mostert

Fenerbahçe heeft donderdag een overwinning geboekt op laagvlieger Giresunspor in de Süper Lig. Dankzij doelpunten van Ferdi Kadioglu en Mesut Özil won de ploeg van trainer Vitor Pereira met 2-1 in het Sükrü Saracoglu Stadion. Fenerbahçe boekte de eerste overwinning in de laatste drie wedstrijden en staat op de vierde plaats, met dertien punten uit zes duels. De gezamenlijke koplopers Besiktas en Trabzonspor hebben slechts een punt meer.

Met zijn tweede doelpunt van het seizoen opende Kadioglu in de tweede minuut de score. Fenerbahçe bouwde op aan de linkerflank en uiteindelijk verstuurde Diego Rossi een scherpe voorzet richting de tweede paal, waar Kadioglu klaarstond om de bal binnen te tikken. Vijf minuten voor de pauze kreeg Giresunspor een uitgelezen kans om de stand in evenwicht te brengen. Scheidsrechter Cüneyt Çakir kende een strafschop toe na een handsbal van Mert Hakan Yandas. Strafschopnemer Ibrahima Baldé koos voor een laag schot in de rechterhoek, maar trof de paal.

Na ruim een uur verdubbelde Fenerbahçe de marge. Na een veel te korte terugspeelbal onderschepte Mergim Berisha het leer, waarna hij Özil vond. Doelman Onurcan Piri was uit positie omdat hij uitkwam na de korte terugspeelbal, waardoor een chaotische situatie ontstond voor het doel. Özil had de tijd en ruimte om af te ronden: 2-0. Giresunspor bracht de spanning vijf minuten voor tijd terug. Invaller Souleymane Doukara trok vanaf de linkerflank naar binnen en schoot van afstand hard in de rechterhoek. Het bleef echter bij 2-1; Kadioglu werd zeventien minuten voor tijd gewisseld.