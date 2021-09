Cambuur mazzelt en claimt zowel eerherstel als de zevende plaats

Donderdag, 23 september 2021 om 20:35 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:39

SC Cambuur heeft zich herpakt na de pijnlijke 9-0 nederlaag tegen Ajax van vorige week zaterdag. In de eerstvolgende wedstrijd na de grootste nederlaag uit de clubhistorie won Cambuur voor eigen publiek met 2-1 van Heracles Almelo, dat op zijn beurt geen goed vervolg gaf aan de 3-2 zege op AZ. De Almeloërs hadden echter wel tal van goede kansen en daardoor mocht Cambuur de handen dichtknijpen met de overwinning. Met negen punten uit zes wedstrijden staat Cambuur op de zevende plaats; Heracles verzamelde vier punten en staat vijftiende.

Na 24 minuten kwam Cambuur op voorsprong. Michael Breij ging langs de rand van het strafschopgebied een combinatie aan met Jamie Jacobs en krulde de bal vervolgens op fraaie wijze in de linkerhoek. Tot dat moment hielden beide ploegen elkaar in evenwicht. Er waren weinig kansen; het gevaarlijkste moment deed zich voor in de elfde minuut, toen Cambuur-doelman Sonny Stevens mistastte na een vrije trap van Bilal Basaçikoglu en Mats Knoester daarna naast het doel kopte. Vrijwel direct na het openingsdoelpunt opende Heracles de jacht op de gelijkmaker en ontstonden meerdere grote kansen.

Kaj Sierhuis timede zijn sprong goed na een voorzet van Luca de la Torre vanaf de linkerflank en kopte van dichtbij snoeihard op de lat. Even daarna werd een schot van Marco Rente van richting veranderd door Cambuur-verdediger Calvin Mac-Intosch en tikte Stevens het leer ternauwernood weg uit de onderhoek. Verreweg de grootste kans was voor Giacomo Quagliata, die op de vijfmeterlijn Doke Schmidt op het verkeerde been zette en mocht schieten, na voorbereidend werk Basaçikoglu. Tot opluchting van Cambuur plaatste hij de bal naast de paal. De Friezen mochten zich gelukkig prijzen met de 1-0 stand bij rust.

Desondanks kwam Cambuur binnen twee minuten na de pauze op een grotere voorsprong: een streep van Mees Hoedemakers vanaf circa achttien meter bleek doelman Janis Blaswich te machtig. Het was zijn vijfde competitiedoelpunt voor Cambuur en allemaal werden ze gemaakt vanbuiten het strafschopgebied. Aan de overzijde keerde Stevens een afstandsschot van Rai Vloet. Diezelfde Vloet schoot tien minuten voor tijd hoog over van dichtbij, kort nadat Blaswich aan de andere kant moeite kende met een afstandsschot van Issa Kallon. Over het geheel was het spel rommelig en daar had Cambuur voordeel van. Wel vond Heracles vlak voor tijd de aansluiting door een goal van Sinan Bakis na een klutssituatie. Cambuur hield de voorsprong in de blessuretijd vast.