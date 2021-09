Napoli blijft grote indruk maken: twee dikke uitoverwinningen in vier dagen

Donderdag, 23 september 2021 om 20:21 • Dominic Mostert

Napoli blijft grote indruk maken in de Serie A. De kampioenskandidaat won donderdagavond met 0-4 van Sampdoria en blijft daardoor foutloos: na vijf wedstrijden staat de teller op vijftien punten. Napoli gaat daardoor aan kop in Italië. Bij Sampdoria behoorde Mohamed Ihattaren niet tot de wedstrijdselectie. De reden daarvoor is niet geheel duidelijk; de club meldde simpelweg dat hij 'niet beschikbaar' is. Een kleine twee weken geleden zat Ihattaren wel op de bank bij de uitwedstrijd tegen Internazionale (2-2), maar zondag was hij er ook niet bij tegen Empoli (0-3 zege).

Net als drie dagen geleden tegen Udinese (ook een 0-4 overwinning) opende Victor Osimhen de score. In de negende minuut probeerde de aanvaller balverlies bij Sampdoria te forceren door actief door te jagen op het middenveld. Zijn poging slaagde, want Adrien Silva gaf de bal op knullige wijze weg. Osimhen verstuurde een breedtepass naar links richting Lorenzo Insigne, liep zelf door naar het strafschopgebied en werd door een fraaie bal weer bereikt door zijn ploeggenoot. Bij de tweede paal rondde Osimhen vervolgens af: 0-1.

Na het doelpunt zette Sampdoria druk, waardoor Napoli-doelman David Ospina enkele reddingen moest verrichten. Hij keerde een kopbal van Maya Yoshida op de doellijn en belette ook Antonio Candreva het scoren. Tussendoor werd een tweede doelpunt van Osimhen afgekeurd wegens buitenspel. In de slotfase van de eerste helft wist Napoli de marge te verdubbelen. Hirving Lozano verstuurde een lage voorzet richting Insigne, die de bal klaarlegde voor Fabian Ruiz. Vanaf circa twintig meter plaatste hij de bal in de linkerhoek.

Vijf minuten na de pauze gooide Napoli de wedstrijd in het slot. Osimhen ontving de bal op de vijfmeterlijn van Insigne en maakte zijn tweede treffer van de avond. De honger van de bezoekers was daarmee nog niet gestild. Met een harde knal, opnieuw op aangeven van Lozano, knalde Piotr Zielinski de bal in de rechterbovenhoek. Osimhen liet daarna een grote kans liggen om zijn hattrick te completeren. Aan de andere kant werd een goal van Antonio Candreva afgekeurd wegens buitenspel van Francesco Caputo tijdens de aanval. In de slotfase van de wedstrijd stuitte invaller Adam Ounas op doelman Emil Audero, waardoor de 0-5 uitbleef.