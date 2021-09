Guus Hiddink: ‘Ik vind het heel mooi om zijn ontwikkeling bij PSV te zien’

Donderdag, 23 september 2021 om 20:19 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:13

Guus Hiddink geniet met volle teugen van de ontwikkelingen die Cody Gakpo doormaakt bij PSV. De voormalig bondscoach van onder meer Curaçao, waar hij op 9 september afscheid nam, blikt in een video-item van PSV terug op de gesprekken die hij voerde met de rechtsbuiten van de Eindhovenaren en geeft inzicht in zijn eigen toekomstplannen.

De 74-jarige Hiddink maakte in september bekend te stoppen als technisch directeur en bondscoach van Curaçao, maar de voormalig oefenmeester is nu regelmatig aanwezig bij de trainingen en wedstrijden van PSV ‘om met spelers en trainers te praten’, laat hij weten. “Hoe ik nu naar PSV kijk? Het ziet er goed uit”, vertelt Hiddink. “Vorig jaar vond ik het wat chaotischer, waardoor je toch kwetsbaar was. Ik denk dat er nu wat meer positionele structuur is, waardoor de individuele kwaliteiten van de spelers komen bovendrijven.”

“Er is een aantal jongens dat zich goed ontwikkeld heeft”, vervolgt Hiddink. “Wat ik heel mooi vind om te zien is de ontwikkeling van bijvoorbeeld Gakpo. In de tijd dat ik er even bij was met Ernest Faber (interim-trainer bij PSV in het seizoen 2019/20, red) praatte ik altijd met de jongens op De Herdgang. Dan zei ik: ‘Je hebt de mogelijkheden en denk eens een paar stappen verder. Waar denk je zelf dat je best kunt spelen?’”, doelt de voormalig keuzeheer op zijn gesprekken met Gakpo.

“In de beginperiode vond ik dat Gakpo zijn acties te veel vanaf de linksbackpositie begon. In dat geval moet hij diagonaal en minimaal vijftig meter oversteken, terwijl hij juist de vaardigheid heeft om mensen uit te spelen en dat geeft veel extra’s aan je team. Madueke kan dat ook. Maar dan ga je dus praten met die jongen en laat je hem weten dat hij het wat meer tussen de linies en tegen de vijandige verdediging aan moet zoeken. Dan hoeft hij niet vijftig meter te overbruggen, maar dertig meter. Dat zijn interessante dingen waar ik graag met spelers en trainers over praat”, aldus Hiddink.

Tenslotte geeft Hiddink te kennen dat het goed met hem gaat, ook nadat hij in het ziekenhuis belandde door besmetting met het coronavirus. “Het is rustig. Te rustig”, zegt Hiddink met een glimlach. “Ik heb het naar mijn zin en ik praat links en rechts met spelers en trainers. Af en toe laat ik mijn gezicht nog wel zien op De Herdgang of in het stadion. Of ik nog opensta voor nieuwe uitdagingen? Jazeker, ik sta altijd open voor nieuwe uitdagingen. Maar het is niet zo dat ik de wereld bel en vraag of er nog een plekje voor me is. Mocht er advies nodig zijn voor trainers, spelers, mensen om de club, dan vind ik het leuk om te sparren. En dat zal ik blijven doen”, besluit Hiddink.