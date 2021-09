Kenneth Perez: ‘Schmidt maakt zich helemaal belachelijk met die opmerking’

Donderdag, 23 september 2021 om 18:38 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:59

Roger Schmidt heeft zich in de ogen van Kenneth Perez 'belachelijk gemaakt' door Go Ahead Eagles de beste tegenstander van PSV tot dusver te noemen. Drie dagen na een 0-4 nederlaag tegen Feyenoord won PSV woensdagavond ternauwernood van de club uit Deventer (1-2). Na afloop zei Schmidt dat Go Ahead 'eerlijk gezegd recht had op minstens een punt'. Hij bestempelde Go Ahead als 'de beste ploeg waar we dit seizoen in de Eredivisie tegen gespeeld hebben'.

"Schmidt maakt zich helemaal belachelijk met die opmerking over Go Ahead Eagles", stelt Perez donderdagavond in de studio van ESPN. "Je bent net met 0-4 afgepoetst door Feyenoord en dan zeg je: Go Ahead Eagles is de beste ploeg waar we tegen gespeeld hebben in de Eredivisie. Dan maak je jezelf wat mij betreft belachelijk." Mede-analist Kees Kwakman sluit niet uit dat Schmidt een bewust sneertje naar Feyenoord uitdeelde met zijn opmerking. "Maar hij zal het misschien ook wel menen. Go Ahead speelde ook goed, gisteren."

"Houd op, man", reageert Perez vervolgens op de opmerking van Kwakman. "Je bent net met 0-4 afgepoetst door Feyenoord, een van de grootste clubs in Nederland, en dan kom je met ‘Go Ahead is veruit de beste.’" Kwakman zag dat Schmidt in een ander interview met de NOS zijn irritatie uitsprak over de kritiek op zijn wisselbeleid. "Hij is er zelf ook wel klaar mee, maar hij doet het zelf", vindt Kwakman. "Als je er zelf iedere keer zo’n potje van maakt met het wisselen..."

Schmidt haalde Eran Zahavi en Philipp Max in de rust naar de kant. In het interview met de NOS ging hij niet mee in de kritiek op zijn wissels. "Geloof me: ik weet meer van belasting dan jij. Ik ben een coach en jij een journalist. Jij weet meer van journalistiek en ik meer van voetbal." PSV pakte dit seizoen vijftien punten uit de eerste zes wedstrijden. Daarmee staan de Eindhovenaren op de tweede plaats, op één punt afstand van koploper Ajax.