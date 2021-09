‘Barcelona denkt serieus kans te maken op Paul Pogba’

Donderdag, 23 september 2021 om 17:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:21

Barcelona houdt de contractsituatie van Paul Pogba bij Manchester United serieus in de gaten, zo verzekert Sport. De Catalanen zijn door de financiële situatie op dit moment gebonden aan uitsluitend transfervrije aanwinsten en de 28-jarige middenvelder is daarvoor een van de droomkandidaten. "Pogba is een serieus doelwit volgend jaar", schrijft Toni Juanmartí namens de sportkrant.

Bij Barcelona realiseert men zich dat een transfervrije status absoluut niet betekent dat een overgang 'gratis' zal zijn. De Spaanse grootmacht vreest dat Mino Raiola een veiling zal houden voor Pogba. Barça wil en kan daar niet aan meedoen. Gezien de gunstige belastingvoorwaarden voor topvoetballers in Italië heeft Juventus, dat ook regelmatig aan Pogba wordt gelinkt, mogelijk een streepje voor. Alleen als Pogba bereid is om 'een aanzienlijke financiële inspanning' te leveren, wordt een transfer naar Barcelona mogelijk.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Alles hangt dus af van de wensen van de Frans international. Mathias Pogba, de broer van Paul, zei een paar jaar geleden dat zijn jongere broer ervan droomt om ooit voor Barcelona te spelen. Dat zou in het voordeel van de Catalanen kunnen spreken, maar Pogba werd de voorbije tijd in Spanje ook nadrukkelijk gelinkt aan Real Madrid. Dat terwijl in Frankrijk sterke geluiden klinken over de interesse van Paris Saint-Germain, waardoor Barcelona aanzienlijke concurrentie heeft.

Fabrizio Romano zei deze week in zijn eigen Here We Go Podcast dat Pogba nog altijd niet overtuigd is om zijn contract bij Manchester United te verlengen. "Mino Raiola heeft als eerst geantwoord: 'We moeten een afspraak plannen met United en dan zien wat er gebeurt'", weet Romano. "Het was dus niet: 'Hij wil terug naar Juventus', of een andere club. Ik denk dat Raiola eerlijk is op dit punt. Er is nog niks akkoord, maar het is de waarheid dat Pogba houdt van Manchester United. Hij houdt van het leven, de sfeer en hoe de club Jadon Sancho, Raphaël Varane en Cristiano Ronaldo heeft gehaald."