Neymar furieus na gele kaart voor dribbel: ‘Het einde van Joga Bonito’

Donderdag, 23 september 2021 om 16:27 • Laatste update: 16:37

In de slotfase van het duel tussen Olympique Lyon en Troyes (3-1) werd Lyon-middenvelder Lucas Paquetá dinsdagavond na een provocerende dribbel met een gele kaart bestraft door scheidsrechter Stéphanie Frappart. Neymar laat hierop via Instagram weten de gele prent voor zijn landgenoot ‘onbegrijpelijk’ te vinden.

Paquetá probeerde in de slotfase zijn directe tegenstander Giulian Biancone in de luren te leggen met een zogenaamde rainbow flick, waarbij hij de bal tussen zijn voeten klemde en over de verdediger heen wipte. Zowel Biancone als zijn medespelers waren hier niet van gediend. Ook bij scheidsrechter Frappart kon de truc van de Braziliaanse middenvelder niet op goedkeuring rekenen. Zij bestrafte hem vervolgens met een gele kaart.

Paquetá reageerde vol ongeloof en ook Neymar was niet te spreken over het feit dat zijn landgenoot voor een technisch hoogstandje op de bon geslingerd werd. Dit is wel heel triest", zo laat de aanvaller van Paris Saint-Germain op Instagram weten. "Een gele kaart krijgen voor een dribbel, dat overkwam mij vorig jaar en nu gebeurt het Lucas Paquetá. Ik begrijp dit niet. Dit is het einde van het beroemde Joga Bonito. Geniet er nog maar van zolang het nog mag duren."

Hoewel het niet specifiek in de spelregels in Frankrijk staat, kan een scheidsrechter een gele kaart geven als hij of zij denkt dat een speler een tegenstander belachelijk maakt. Dit komt echter niet vaak voor, omdat het aan de interpretatie van de arbiter ligt. Neymar reageerde vorig jaar boos toen hij door scheidsrechter Jerome Brisard op de bon werd geslingerd voor een soortgelijke actie als Paquetá in de met 5-0 gewonnen wedstrijd van PSG tegen Montpellier. De Braziliaans international confronteerde de officials in de rust in de tunnel en na de wedstrijd schreef hij destijds op zijn Instagram: "Ik speel gewoon voetbal."