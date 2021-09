Justin Kluivert krijgt na korte rentree nieuwe grote tegenslag

Donderdag, 23 september 2021 om 15:02

Christophe Galtier verwacht dat hij de komende periode niet over Justin Kluivert kan beschikken. De 22-jarige aanvaller van OGC Nice maakte woensdagavond tijdens het Ligue 1-duel met FC Lorient (1-0 verlies) zijn rentree na een hamstringblessure, maar het ging opnieuw mis voor de tweevoudig international.

Kluivert liep de hamstringblessure eind augustus op tijdens een wedstrijd tegen Girondins de Bordeaux. Hierdoor miste de aanvaller de competitiewedstrijden tegen FC Nantes en AS Monaco. Tegen Lorient keerde Kluivert dinsdagavond terug in de basiself, al was zijn rentree van korte duur. Na ruim twintig minuten spelen beging hij een overtreding, waarna het opnieuw in zijn hamstring schoot. Kluivert kreeg geel en uit de vrije trap die volgde, scoorde Lorient.

Kluivert werd vervangen door Calvin Stengs. Ook de ex-aanvaller van AZ wist het tij niet meer te keren voor de nummer zeven uit de Ligue 1. Naast de 1-0 nederlaag deed ook het verlies van Kluivert pijn bij trainer Galtier. "Ik verwacht dat het lang zal duren, het gaat namelijk om een spierblessure", geeft hij aan tegen L'Équipe.

Galtier, die vorig jaar met Lille OSC zeer verrassend de landstitel won, baalde na afloop van de wedstrijd tegen Lorient flink van de gemorste punten. “Ik houd een nare smaak over aan dit duel. We hadden moeite met het directe spel van onze tegenstander, de tegengoal ontstaat ook uit een standaardsituatie.” Volgens de coach bracht Nice te weinig in aanvallend opzicht. “We creëerden zelf niet veel kansen. Er heerst teleurstelling, omdat mijn team de tegenstander in gevaar had kunnen brengen, maar we hebben simpelweg te weinig afgedwongen.”