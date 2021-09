Benzema laat met absurde stats zelfs Messi en Ronaldo achter zich

Donderdag, 23 september 2021 om 14:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:32

Karim Benzema is bezig aan een historisch seizoen. De 33-jarige centrumspits van Real Madrid produceerde in de eerste zes duels in LaLiga liefst acht doelpunten en zeven assists: een directe bijdrage aan vijftien goals dus. Nooit eerder deze eeuw droeg een speler in de Spaanse competitie in de eerste zes speelronden bij aan zoveel doelpunten als Benzema, ook Lionel Messi en Cristiano Ronaldo niet.

Messi en Ronaldo schopten de afgelopen vijftien jaar gezamenlijk vrijwel alle records uit de boeken in Spanje, maar begonnen nooit zó goed aan een seizoen als Benzema aan 2021/22. De beste seizoenstart van Messi was in de jaargang 2011/12, toen de Argentijn na zes duels op acht goals en vijf assists voor Barcelona stond. Ronaldo startte het jaar 2014/15 bij Real Madrid met een ongekend aantal van tien treffers in de eerste zes speelronden, maar voegde daar geen enkele assist aan toe.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Benzema maakte ook woensdagavond weer grote indruk en hielp Real Madrid met twee doelpunten en twee assists aan een zeer ruime zege tegen Real Mallorca (6-1). Carlo Ancelotti kon na afloop dan ook niets dan tevreden zijn over zijn aanvalsleider. "Het feit dat hij zoveel doelpunten heeft gemaakt, doet je misschien vergeten dat hij ook goed combineert en aanspeelbaar is om assists te geven", vertelde de trainer van Real Madrid woensdag aan de aanwezige verslaggevers.

"Hij is een aanvaller die niet alleen doelpunten maakt. Hij is in alle opzichten compleet", aldus Ancelotti, die Benzema in de slotfase een publiekswissel gunde. "Als hij moe wordt, zetten we Luka Jovic in, die het goed doet, naar mijn mening. Het is moeilijk voor Jovic, omdat hij zulke zware concurrentie heeft. Maar het weinige dat hij speelt, speelt hij goed. Hij kwam vanavond twee keer dicht bij een treffer en speelde ook in Valencia (1-2 zege, red.). Als Benzema rust nodig heeft, speelt hij." Als gehele ploeg maakte de Koninklijke al 21 doelpunten in LaLiga, het hoogste aantal van de club sinds het seizoen 1987/88.