‘Als ik mezelf moet vergelijken met een spits, dan is het Marco van Basten’

Donderdag, 23 september 2021 om 13:49 • Laatste update: 13:52

Robert Lewandowski was vorig seizoen namens Bayern München maar liefst 41 keer trefzeker in de Bundesliga. De Pool mocht eerder deze week op een gala, dat was georganiseerd door het Duitse blad Kicker, de Gouden Schoen voor Europees Topscorer van het Jaar in ontvangst nemen. Hier sprak de aanvaller onder anderen over Marco van Basten, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en toekomstige sterren, zoals Erling Braut Haaland.

Lewandowski vindt het lastig om aan te geven van welke topspits uit het verleden hij het meeste wegheeft. Verschillende oud-profspelers hebben hem meerdere keren aangegeven dat vergelijkingen tussen individuele spelers moeilijk zijn. Zij zagen echter gelijkenissen met Van Basten. “Dat zit hem een beetje in de bewegingen en de loopstijl. Van Basten was een geweldige spits. Als ik mezelf moet vergelijken met een vorige spits, ja, dan met Marco van Basten”, geeft de Pool aan tegen Kicker.

Ook Lewandowski had in zijn jongere jaren een rolmodel waar hij tegenop keek. De tijd dat grote namen als Eusebio, Gerd Müller of Van Basten geschiedenis schreven, is voor de aanvaller te lang geleden. Hij was vooral onder de indruk van Thierry Henry. “Ik hield enorm van de Franse spits. Ik keek vaak naar zijn wedstrijden om te letten op zijn speelstijl, zijn loopacties, zijn techniek en zijn precieze afwerking op doel.” Henry wist de Gouden Schoen tweemaal te winnen in zijn tijd bij Arsenal. Met respectievelijk 25 en 30 treffers kwam hij echter bij lange na niet in de buurt van Lewandowski. “De 41 doelpunten laten zien hoe geweldig het afgelopen seizoen was, niet alleen voor mij, maar voor heel FC Bayern.”

Met het winnen van de Gouden Schoen mag Lewandowski zich in een rijtje voegen met spelers als Müller, Hristo Stoichkov, de Braziliaan Ronaldo en natuurlijk Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. “Ik heb de laatste tijd vaak laten zien dat je met mijn speelstijl en mijn prestaties veel kunt bereiken. Het is een grote eer om tussen zulke grote namen te staan. Ik wist ” In de Bundesliga kan dit seizoen een mooie strijd ontstaan tussen de Poolse spits en de twaalf jaar jongere Haaland van Borussia Dortmund. De aanvalsleider van Bayern München heeft tot slot ook mooie woorden over voor zijn collega-spits. “Haaland heeft een groot potentieel, hij is zeer hongerig naar doelpunten en wil altijd meer.”

Lewandowski slaagde er afgelopen seizoen in het decennia oude doelpuntenrecord van Gerd Müller uit de boeken te schieten. “Het record van 40 goals stond bijna vijftig jaar”, weet Lewandowski, doelend op het aantal van Müller in 1971/72. “Die lange duur bewijst hoe geweldig de prestatie van Gerd Müller was. Het was destijds extreem moeilijk voor hem om dit te bereiken en het was voor mij een enorme uitdaging om het aantal te verbeteren. Zo’n record kun je niet elk jaar halen.”