Besiktas kampt met ongelofelijke ziekenboeg in aanloop naar Ajax

Donderdag, 23 september 2021 om 13:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:29

Besiktas dreigt komende dinsdag zwaar gehavend aan de aftrap te moeten verschijnen voor het thuisduel in de Champions League tegen Ajax. De koploper van de Süper Lig kampte al met grote personele problemen en zag de ziekenboeg deze week verder volstromen. Welinton en Rachid Ghezzal, vaste basisspelers van de ploeg, zijn dinsdag geblesseerd geraakt tegen Adana Demirspor (3-3), zo meldt Besiktas.

Zowel Welinton als Ghezzal heeft een hamstringblessure opgelopen. Besiktas noemt geen verwachte herstelduur en het is dan ook onduidelijk of de centrumverdediger en rechtsbuiten het treffen met Ajax kunnen halen. Sergen Yalcin zal voor de competitiewedstrijd vrijdag op bezoek bij Altay hoe dan ook flink moeten schuiven met zijn opstelling, want de trainer van Besiktas mist negen geblesseerde spelers én de geschorste Valentin Rosier.

Zo moet Besiktas het ook stellen zonder Michy Batshuayi (knieblessure), Domagoj Vida (voetblessure), Necip Uysal (knieblessure), Mehmet Topal (gescheurde hamstring), Georges-Kevin N'Koudou (spierblessure), Alex Teixeira (dijbeenverrekking), Umut Meras (spierblessure). De vijf eerstgenoemde spelers zijn doorgaans verzekerd van een basisplaats. Het is hoogst onzeker welke spelers op tijd fit zullen zijn voor het treffen met Ajax.

Besiktas begon de groepsfase van de Champions League vorige week met een nederlaag in eigen huis tegen Borussia Dortmund (1-2). In de competitie staat de ploeg uit Istanbul ongeslagen bovenaan, al werd dinsdag diep in blessuretijd de overwinning verspeeld tegen Adana Demirspor (3-3).