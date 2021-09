Media vellen wisselend oordeel over De Ligt: ‘Hij lijkt niet op zijn gemak'

Donderdag, 23 september 2021 om 10:23 • Chris Meijer • Laatste update: 10:29

Matthijs de Ligt bezorgde Juventus woensdagavond met het winnende doelpunt een zwaarbevochten 2-3 overwinning op Spezia. Door zijn doelpunt kan de 22-jarige centrumverdediger in de Italiaanse media op lovende commentaren rekenen. Tegelijkertijd klinken er ook kritische geluiden over het optreden van De Ligt in verdedigend opzicht.

Eurosport beoordeelt het optreden van De Ligt met een 7. “Vastberaden”, zo luidt de korte motivatie. Tuttosport - dat Max, heb je het gezien? kopt met een verwijzing naar De Ligt en trainer Massimiliano Allegri - komt tot dezelfde beoordeling: “Hij maakte geen fout toen hij Juventus de overwinning kon bezorgen. In verdedigend opzicht had hij Leonardo Bonucci misschien beter kunnen helpen bij het doelpunt van Janis Antiste (de 2-1 van Spezia, red.).” Alle andere Italiaanse media delen een 6,5 uit aan De Ligt na het duel tussen Spezia en Juventus.

???????????????? ???? ???????? ?? Juventus komt weer op voorsprong en De Ligt doet het! ?? Jeroen Zoet heeft het nakijken ??#ZiggoSport #SerieA #SpeziaJuve pic.twitter.com/LntrGV42Bw — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 22, 2021

“Hij lijkt niet op zijn gemak, maar vond de helderheid en boosheid om de 2-3 te maken. Het is een doelpunt dat het seizoen kan omdraaien. Voor hem en voor Juventus”, schrijft Calciomercato, dat net als Goal, de Corriere della Sera, Tuttomercatoweb en La Repubblica een 6,5 uitdeelt. “Hij was bij de 2-1 van Spezia uit positie, het was verre van perfect”, oordeelt laatstgenoemde krant.

Tuttomercatoweb is positiever gestemd. “Er zijn geen twijfels, hij is het fundament waarop Allegri zijn kerk moet bouwen.” De Ligt bleef afgelopen weekeinde tijdens de thuiswedstrijd tegen AC Milan (1-1) nog negentig minuten op de reservebank, omdat Allegri koos voor Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci. Tegen Spezia vormde De Ligt met laatstgenoemde een centraal duo.

“Als Juventus moeten we eigenlijk alle wedstrijden winnen”, zei de Ligt zelf na afloop in gesprek met DAZN. Juventus boekte tegen Spezia pas zijn eerste zege van het seizoen. “Wat dat betreft zijn we wat aan de late kant. Laten we daarom maar doen alsof het seizoen nu is begonnen en dat we vanaf nu geen punten meer weggeven. Ook tegen Spezia was het weer lastig. Gelukkig hebben we karakter getoond nadat we kort na rust op achterstand kwamen. Daardoor hebben we het duel naar ons toe weten te trekken."