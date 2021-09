Linssen voegt zich bij bijzonder gezelschap: ‘Ga voor de nummer één’

Donderdag, 23 september 2021 om 09:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:40

Na afloop van de 3-1 zege van Feyenoord op sc Heerenveen ging de meeste aandacht uit naar Bryan Linssen. De aanvaller scoorde op fraaie wijze met de hak en voegde zich daarmee bij de Club van 100 met zijn honderdste doelpunt in de Eredivisie deze eeuw. Daarmee is Linssen de vijfde speler die die mijlpaal weet te bereiken. De aanvalsleider keerde tegen Heerenveen terug in de basis, nadat hij zondag tegen PSV genoegen moest nemen met een plek op de reservebank.

Linssen vormde tegen Heerenveen weer een aanvalstrio met Alireza Jahanbakhsh en Luis Sinisterra, maar het was Guus Til die de Rotterdammers op voorsprong schoot na tien minuten spelen. Die score werd na een uur spelen verdubbeld door Linssen, die zich met een fraaie hakbal in een illuster rijtje namen schoot naast. Eerder noteerden Klaas-Jan Huntelaar (154), Luuk de Jong (135), Dirk Kuyt (134) en Blaise N'Kufo (114) de honderd doelpunten in de Eredivisie deze eeuw. "Ik ga voor de nummer één, ik heb nog wel een paar jaar", lacht Linssen. "Dat zou heel mooi zijn."

Bryan Linssen, wat een manier om je ??ste Eredivisie-goal te maken! pic.twitter.com/nRBqUK6aP8 — ESPN NL (@ESPNnl) September 22, 2021

Volgens Linssen was het niet meteen duidelijk dat hij tegen Heerenveen weer in de basis zou staan. "Je moet altijd afwachten wat de trainer wil", aldus de spits. "Ik denk dat ik tegen PSV goed ben ingevallen en belangrijk heb kunnen zijn voor het team. Nu had ik wel verwacht dat ik weer zou starten. Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen goede wedstrijd speelde, de tweede helft kwam ik er wel iets beter in. Dan ben ik wel blij met die goal. Ik denk niet dat we op goed voetbal hebben gewonnen, maar wel op intensiteit."

Linssen kan niet ontkennen dat de hoge intensiteit bij Feyenoord bij tijd en wijle vrij pittig is. "Vooral als je wedstrijden snel achter elkaar speelt en in dezelfde samenstelling", erkent de spits. "Maar zolang je wedstrijden wint en de sfeer positief is, gaat dat wel. Maar zodra je gaat verliezen wordt alles negatief en dan wordt het zwaarder. Op dit moment is de sfeer goed, dan is het wel makkelijker." Met name over de wisselwerking met Til is Linssen zeer te spreken. "Hij is zo'n oude draver. Die heeft longen, dat is ongekend. Op dit moment speelt hij heel goed en is hij heel belangrijk voor ons. Het is lekker dat we nu meer jongens hebben die doelpunten maken."